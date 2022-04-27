В Україну йде тепла погода: синоптик назвала дату
Погода в Україні у четвер, 28 квітня, буде помірно теплою. Максимальна температура повітря досягне +18 градусів тепла.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Де в Україні буде тепло
У південній частині та на південному сході України повітря прогріється до +17 до +22 градусів.
У Чернівецькій області, Закарпатській, навколо Карпат і, зрозуміло, в горах буде холодніше, від +9 до +12 градусів.
Де пройдуть опади
Дощі пройдуть у західних областях (крім Волині та Рівненської області), зачепить опадами Одеську, Вінницьку область, південні райони Житомирської області та Київської.
На решті території України переважатиме суха погода.
Вітер північно-східного напрямку вируватиме в навколокарпатських районах, ймовірні пориви до 15-20 метрів в секунду.
Погода в Києві
У столиці 28 квітня навряд чи пройдуть суттєві опади. Температура повітря вночі буде від +5 до +8 градусів, максимально протягом дня передбачається від +12 до +15 градусів.
Як ми раніше повідомляли, синоптики розповіли, якою в Україні буде погода в травні.