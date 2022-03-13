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В Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скоро

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Неділя 13 березня 2022 18:20
В Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скоро Фото: Погода в Україні принесе потепління (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе потепління, місцями до +10 градусів, що дозволить ворожим танкам міцніше позасідати в українських болотах, а потім там і померзнути. Адже після хвилі весняного тепла все ж дещо похолодає.

Що буде з погодою в першу половину наступного тижня, читайте нижче в матеріалі Styler.

За даними синоптика Наталки Діденко, у понеділок-вівторок очікується до +5+7 градусів. Далі трохи знову похолодає, але не критично.

За даними сайту Gismeteo, найбільше потепління відчують мешканці західних, південних, північних областей. Стане тепліше і в центрі, а от до сходу тепле повітря у найближчі три дні не добереться, проте температура все ж трохи підвищиться.

Найвищі показники очікуються на заході, де вже у вівторок, 15 березня буде до +10, на півночі і так само на півдні, до +8 градусів. А на сході все ще близько нуля, туди потепління прийде пізніше.

Опади не передбачаються.

Дивіться нижче прогноз погоди на три дні для Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернігова:

В Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скороВ Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скороВ Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скороВ Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скороВ Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скороВ Україну йде сильне потепління: де буде +10 вже зовсім скоро

Раніше ми писали, де у Києві можна зняти готівку без банкомата.

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