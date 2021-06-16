В Україну йде сильна спека: синоптик назвала дату

Справжні літні градуси торкнуться насамперед північних областей України, зазначила експерт. Трохи прохолодніше буде на півдні країни.

"Тобто завтра в Україні протягом дня від +24 до +27 градусів, на півночі місцями до 28 градусів. У південній частині очікується від +20 до +24 градусів", - попередила Діденко.

Де будуть дощі

17 червня над Кримом і Приазов'ям пануватиме циклон. Там будуть опади та можливий град. Також це стосується і східних областей.

"Циклон над Кримом і Приазов'ям 17-го червня зумовить складну погоду. У південній частині, на Сході і в центральних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквалисте посилення вітру і град!"- написала синоптик.

На Заході та півночі України дощі блокуватимуть антициклон з півночі, північного сходу. Тому суттєві опади малоймовірні, хіба що в прикордонних з дощами районів Півночі й заходу (наприклад, Чернівецька область, південні райони Київщини) доберуться локальні опади, зазначила експерт.

Погода в Києві

У Києві 17 червня очікується спекотна погода, температура повітря досягне + 28 градусів.

"У Києві 17-го червня очікується спекотна погода, протягом дня від +26 до + 28 градусів. Про якісь серйозні опади мова не йде, хіба що хитнеться, торкнеться трохи, потужний вологий масив з півдня. У п'ятницю, суботу і на Зелену неділю в Києві буде справжнє літо - сухо, сонячно і від +27 до +29 градусів", - дала свій прогноз Діденко.