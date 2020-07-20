В Україну прийде різке похолодання: синоптики оновили прогноз до кінця липня

Погода в Україні принесе різке похолодання, яке особливо сильно відчують жителі північних і західних областей. Такі дані представили синоптики Українського гідрометцентру, Gismeteo і Наталка Діденко.

Так, в Укргідрометцентрі кажуть, що більш серйозне зниження градусів прийде вже в середу, 22 числа. Але вже у вівторок, 21 липня, прохолодніше стане на Заході (+22+26), на інших територіях температура не зміниться - на Півночі +25+27, в інших регіонах +27+31 градусів.

Крім того у вівторок можливі грозові дощі в західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях, а також у столиці.

Погода в Україні 21 липня (скрін: meteo.gov.uа)

У середу, 22 липня, опади ймовірні лише на Закарпатті, але температура знизиться вже по всій країні. На Заході і Півночі +20+24, у Центрі і на Сході +24+27, лише на Півдні втримаються значення +29+31 градусів.

23 липня синоптична ситуація буде схожою, хіба що ще на кілька градусів знизиться температура на Півдні (+27+29). Опади у цей день малоймовірні.

А от у п'ятницю, 24 липня, на Захід прийде нова порція гроз і злив, на інших територіях - сухо і безхмарно. А температура по всій країні зовсім трохи підвищиться в порівнянні з попередніми днями.

У суботу, 25 липня, термометр буде показувати ті ж градуси, але дощі з грозами охоплять більшу частину України (крім Півдня та Сходу).

Погода в Україні 22-25 липня (фото: meteo.gov.uа)

Синоптики Gismeteo показали у прогнозі на два тижні, що похолодання прийде в середині цього тижня, але до вихідних тепло і навіть спека (залежно від регіону) знову повернеться. А ось в останні дні липня очікується новий стрибок похолодання.

При цьому на Заході температура повітря може знизитися до +16, а на Півдні до +24 градусів. Втім, до початку серпня показники на градуснику знову поповзуть вгору.

Погода в Україні на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Синоптик Наталка Діденко також розповіла, що в Україні похолодає в середині тижня, але незабаром тепло повернеться. При цьому рекордної спеки традиційно найбільш "гарячий" місяць літа вже не подарує.

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