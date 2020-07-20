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В Україну йде похолодання з грозовими зливами: які області під ударом

Понеділок 20 липня 2020 13:13
В Україну йде похолодання з грозовими зливами: які області під ударом
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні дещо зміниться у вівторок, 21 липня

Погода в Україні принесе зниження температури в деяких областях, а також грози зі зливами, шквалами і навіть градом. Таке попередження дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом Діденко в Facebook, вівторок, 21 липня, принесе грози з дощами вдень у західні та північні області. Під час набігу грозових хмар можливі шквали і град.

А вже сьогодні ввечері і вночі опади ймовірні на Півдні, частково в Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Але вже у вівторок вдень тут буде переважати суха погода.

Вітер передбачається північно-західний, невеликий або помірний, але під час грози можливе посилення.

"Температура повітря 21-го липня буде коливатися в межах +25+30 градусів, на Півдні місцями досягне +30+33 градусів, у західних областях буде нижче, +22+27 градусів", - пише синоптик.

У Києві у вівторок, 21 липня, будуть кружляти грозові хмари. Очікується періодично дощ з грозою і поривчастим вітром. Але сонця теж буде багато, дощі - не безпросвітні. Температура в столиці +27+28 градусів.

Наталка Діденко пише, що в середині тижня похолодання посилиться, але незабаром тепло знову повернеться.

Однак синоптики Укргідрометцентру прогнозують у Києві завтра +25+27, найближчої ночі +15+17 градусів.

Судячи з карт синоптиків, температура знизиться на Заході - до +22+26, в інших областях будуть такі ж значення на градуснику, як і сьогодні.

В Україну йде похолодання з грозовими зливами: які області під ударом

Погода в Україні 21 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що зміна клімату може звільнити стародавні віруси, і наслідки будуть непередбачувані.

Також повідомлялося, що Україні загрожують серйозні лиха через зміни клімату. Метеорологи попереджають, що до тропічних ураганів та смерчів нам доведеться звикати.

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