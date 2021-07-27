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В Україну увірветься одразу два північних циклони: де лютуватиме стихія

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Вівторок 27 липня 2021 12:32
В Україну увірветься одразу два північних циклони: де лютуватиме стихія Фото: Погода в Україні принесе грози і шквали (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні 28 липня буде під дією одразу двох північних циклонів, атмосферні фронти яких будуть зі шквалами і грозами блукати по країні.

Що буде з погодою в середу, де може линути і гриміти, і коли знизиться температура - читайте нижче в нашому прогнозі.

"Північні циклони Elior та Dirk 28-го липня на своїх атмосферних фронтах носитимуть відрами дощі з грозами на значну частину Європи... В Україну фронти також закинуть дощиків", - повідомляє Наталка Діденко.

Де будуть дощі

Найближчої ночі, а також вранці в середу короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях. Вдень опади притихнуть майже повсюди, ймовірність залишиться тільки в північних районах Сумщини та Чернігівщини.

А у другій половині дня і ввечері 28-го грози очікуються на заході й в центрі.

"Увага! - під час гроз можливі шквали та град", - попередила синоптик.

Яка температура буде завтра

За словами синоптика, температура повітря залишається поки що без особливих змін. Буде спекотно, +28+33 градуси.

Проте під час дощів повітря ненадовго ставатиме свіжішим.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з погодою завтра, 28 липня - в яких областях пройдуть дощі, і якою буде температура.

В Україну увірветься одразу два північних циклони: де лютуватиме стихія

Скрін: Погода в Україні 28 липня (meteo.gov.ua)

Що у Києві завтра?

Найближчої ночі та вранці Наталка Діденко прогнозує місцями короткочасні дощі та грози. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні. Температура буде високою, близько +30 градусів.

Коли зміниться температура

За словами Наталки Діденко, відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні, на початку серпня.

Раніше синоптики розповіли, що буде з погодою в Україні у серпні, налякавши 40-градусною спекою.

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