В Україну йде потепління: коли відступлять морози і прийде плюсова температура

Згідно з прогнозами Наталки Діденко, 13-го січня вдень температура повітря становитиме у більшості областей -4... -9 градусів.

"У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла", - прогнозує синоптик.

Невеликий сніг у четвер можливий тільки в Карпатах, місцями на півночі і в центрі. На решті території переважно без опадів.

При цьому очікується вітер північно-західного напрямку, поривчастий, часом до штормового.

У п'ятницю 14 січня, за прогнозом Діденко, вдень потепління охопить більшу частину України.

Що буде з погодою в Києві

За прогнозом Діденко, у четвер 13 січня температура повітря в Києві підвищиться до -2... -4 градусів. Можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Також очікується сильний вітер, який посилить відчуття холоду.

"На Василя, 14-го січня, потепління в Києві попрямує до відлиги", - додала синоптик.

До кінця тижня, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, серйозних морозів або снігу в країні не очікується.

Дивіться нижче карти синоптиків.

Скрін: Погода в Україні 13-16 січня (meteo.gov.ua)