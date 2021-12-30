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В Україну йде потепління: де на Новий рік буде +7 градусів

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться до новорічних свят. Синоптики прогнозують, що в країну прийде потепління - місцями до +7 градусів.

Що буде з погодою в наступні три дні, читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 30 грудня виявиться останнім морозним днем в найближчій перспективі. А новий, 2022-й рік почнеться з теплої похмурої погоди з невеликими опадами.

День буде ясним, опади не передбачаються, температура -1... -6, вище на заході - місцями до +4 градусів.

31 грудня в країну повернеться атмосферний фронт - всюди незначні опади (дощ, мокрий сніг).

Температура вдень від +2 до -4 градусів, вночі все ще морозно, -3... -7 (на сході до -10). На заході градуси вище: вдень до +5, вночі не нижче -3 морозу.

Скрін: Погода в Україні 30-31 грудня (meteo.gov.ua)

1 січня найтепліше буде на заході і півдні - від +2 до +7 градусів, в центрі і на півночі +2... +5, на сході -1... +3. Вночі в західних областях до +4, у східних до -4, на решті території близько нуля.

Перший день 2022 року буде похмурим і з невеликими опадами - переважно дощ.

Скрін: Погода в Україні 1 січня (meteo.gov.ua)

Яка погода буде в Києві на Новий рік

За даними синоптика Наталки Діденко, у Києві 30-го грудня опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця, вдень -4 градуси.

31 грудня - 1 січня очікується відлига і невеликі "плюси", будуть випадати періодично мокрий сніг і дощ.

Раніше ми писали, що в Україні до новорічних свят різко зміняться погодні умови.

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