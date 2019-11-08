ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну йде потепління до 21 градуса: коли очікувати спеку

STYLERЖиття    08.11.2019 - 14:50
В Україну йде потепління до 21 градуса: коли очікувати спеку
Погода в Україні знову зміниться (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики здивували прогнозом погоди в Україні

Погода в Україні вирішила зробити мешканцям ще один приємний подарунок перед початком затяжних холодів, морозів і дощів. За даними Укргідрометцентру, в найближчі вихідні, в більшості областей країни очікується істотне потепління, місцями до +21 градуса.

У деяких регіонах погода на вихідні, 9 і 10 листопада буде хмарна і дощова, однак температура повітря підніметься до +14 +18 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, там синоптики прогнозують до +21 градуса.

"Завтра, 9 листопада, у понеділок у західних, північних та місцями в центральних областях, у неділю на крайньому заході країни невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів", - зазначають синоптики.

Нічна температура повітря в Україні коливатиметься від +4 до +11 градусів, на узбережжі морів до +13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13 +18 градусів, на півдні до +21 градуса.

На сході України, а в неділю на заході країни +9 +15 градусів. 11 листопада в більшості областей, крім південних, температура повітря почне стрімко опускатися.

У Києві 9 листопада очікується невеликий дощ, температура повітря вночі становитиме +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +14 +17 градусів.

В Україну йде потепління до 21 градуса: коли очікувати спекуКарта погоди в Україні на 9 листопада

Зима скасовується: синоптики різко змінили прогноз погоди Синоптики попередили про сильний туман в Україні
Новини України ГідрометцентрПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся