В Україну йде потепління до 21 градуса: коли очікувати спеку

Погода в Україні знову зміниться (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики здивували прогнозом погоди в Україні

Погода в Україні вирішила зробити мешканцям ще один приємний подарунок перед початком затяжних холодів, морозів і дощів. За даними Укргідрометцентру, в найближчі вихідні, в більшості областей країни очікується істотне потепління, місцями до +21 градуса.

У деяких регіонах погода на вихідні, 9 і 10 листопада буде хмарна і дощова, однак температура повітря підніметься до +14 +18 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, там синоптики прогнозують до +21 градуса.

"Завтра, 9 листопада, у понеділок у західних, північних та місцями в центральних областях, у неділю на крайньому заході країни невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів", - зазначають синоптики.

Нічна температура повітря в Україні коливатиметься від +4 до +11 градусів, на узбережжі морів до +13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13 +18 градусів, на півдні до +21 градуса.

На сході України, а в неділю на заході країни +9 +15 градусів. 11 листопада в більшості областей, крім південних, температура повітря почне стрімко опускатися.

У Києві 9 листопада очікується невеликий дощ, температура повітря вночі становитиме +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +14 +17 градусів.

Карта погоди в Україні на 9 листопада