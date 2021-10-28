В Україну йде осіння "спека": де буде +18 вже скоро

За даними синоптика Наталки Діденко, 30-31 жовтня в Україні температура вдень буде +10+18, а в західних областях - справжня осіння "спека" - до +18 тепла.

"У вихідні українців чекає комфортна погода з ясним небом, сонцем і температурою повітря +10+15 градусів, в західних областях ймовірно до +18 градусів", - повідомила синоптик.

Що буде з погодою сьогодні

Хмарність та невеликі опади, за прогнозом Діденко, вірогідні у четвер, 28 жовтня, на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та східних областях.

Температура сьогодні близько +10+15, але на північному сході все ще прохолодно.

У Києві 28 жовтня +12, без опадів.

Синоптик Українського гідрометцентру на картах показали, як змінюватиметься погода до кінця жовтня. Згідно з їхнім прогнозом, дощі і похмура погода вірогідні в країні лише в четвер, 28 жовтня. А далі до кінця місяця в країні буде тепла ясна погода.

Дивіться нижче карти Українського гідрометцентру до кінця місяця.

Скрін: Погода в Україні 28-31 жовтня (meteo.gov.ua)