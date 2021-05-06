В Україну йде черговий атмосферний фронт: де будуть лити дощі

Синоптик зазначила, що фронт принесе з собою свіжість, а не похолодання. А ось останнє чекає українців вже в суботу, 8 травня.

"В Україні завтра буде порівняно тепло, протягом дня +15+20 градусів, на півдні та сході до +22 градусів. Почне свіжіти повітря в західних областях, на крайньому заході до +13+15 градусів", - розповіла Діденко.

Фронт зумовить дощі в країні. Вони пройдуть на Заході, Півночі України, в багатьох центральних областях (крім Дніпра з районами) і в Одеській області. Східна частина і більшість півдня належати сухій теплій погоді.

У Києві в п'ятницю, 7 травня очікується дощ, а температура повітря буде комфортною від +17 до +18 градусів тепла.

"Однак ніч і ранок п'ятниці обіцяють бути сухими, а ось вже вдень у Києві пройде дощ. Температура повітря завтра передбачається комфортною, +17+18 градусів. У суботу в столиці похолодає до +12+14 градусів", - написала синоптик.

Діденко повідомила українцям радісну новину, що потепління в країні почнеться з неділі, 9 травня. Наступного тижня в Україні встановиться по-справжньому тепла і весняна погода.