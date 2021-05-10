В Україну йде нова хвиля похолодання зі зливами: з'явився свіжий прогноз

Погода в Україні принесе похолодання у середу-четвер 12-13 травня, але з п'ятниці, 14-го числа тепло знову повернеться. А ось у вівторок нас чекає теплий день, але не всюди.

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру у прогнозі до кінця робочого тижня.

Завтра, 11 травня, дощі очікуються на сході, півдні та в центрі. На інших територіях буде дуже сонячно і тепло.

Температура у вівторок +18+23 градуси (на Закарпатті від +24 до + 26). А ось на Сході буде холодно - від +12 до +14 градусів. Вночі по країні +4+10 вище нуля.

У Києві сухо і сонячно з температурою +19+21 вдень і +4+6 вночі.

Скрін: Погода в Україні 11 травня (meteo.gov.ua)

В середу, 12 травня, нас чекає зниження температури і дощі з грозами майже по всій країні (за винятком кількох західних і південних областей). Температура в цей день +11+16, на заході - від +15 до +21 (На Закарпатті+24 + 26).

У Києві середа буде з опадами і грозами, температура знизиться до +14+16 градусів, вночі +5+7.

Скрін: Погода в Україні 12 травня (meteo.gov.ua)

У четвер, 13 травня, похолодання добереться до західних областей, а на сході навпаки - потеплішає. Грозовий фронт зміститься на північ, захід і захопить частину центру. Температура +14+18, на півдні та сході - до +24 градусів.

У Києві четвер буде з +14+16 вдень і +5+7 вночі, можливий дощ з грозою.

Скрін: Погода в Україні 13 травня (meteo.gov.ua)

А ось п'ятниця, 14 травня, принесе нам сильне потепління, але з опадами. Грози і дощі будуть скрізь, крім південних областей. Температура вдень +20 +27, вночі +8+13. Прохолодніше буде на заході - від +16 до +22 градусів.

У Києві грози і дощі, вдень +20+22, вночі +9+11.

Скрін: Погода в Україні 14 травня (meteo.gov.ua)