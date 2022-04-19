В Україну йде справжнє весняне тепло: названа дата

Погода в Україні нарешті стане по-весняному теплою напередодні Великодня, сам святковий день також буде з приємним теплом, проте з незначними опадами.

Що буде з погодою завтра, 20 квітня і до кінця тижня - читайте нижче в матеріалі Styler .

За прогнозом Наталки Діденко, омріяне потепління прийде до нас у суботу 23 квітня, якраз напередодні Великодня.

20-го квітня в Україні ще буде холодно

Практично повсюди в Україні, окрім східної частини, вночі та вранці заморозки 0... -5 градусів.

Впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +7... +12 градусів, похолодає вже й на сході, до +10... +14 градусів.

Дощ у середу ймовірний у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській області та в Криму. Дощ та мокрий сніг можливий у Карпатах.

На решті території України істотні опади - навряд.

Дивіться нижче на картах Укргідрометцентру прогноз на п'ять днів.

Скрін: Погода в Україні 20-24 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз для Києва на завтра

За даними Діденко, вночі буде холодно, +3... +5 градусів, на околицях заморозки 0... -3 градуси, вдень +8... +10 градусів.

Серйозні дощі малоймовірні, хіба щось трохи покапає серед дня. А от в четвер, 21 квітня дощів побільшає.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що відчутне тепло в Києві почнеться з 23 квітня, далі буде вже тепло, +17... +20 градусів майже до кінця місяця.

Скріншот: Прогноз для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)