В Україну йде холодрига і дощі: готуйте куртки і парасольки

Погода в Україні кардинально зміниться вже у четвер, 17 вересня. Синоптики прогнозують різке зниження температури та сильні грози у багатьох областях.

На сході країни погода буде ще літньою, сухою і теплою. Вночі в регіоні очікується від +11 до +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 градусів. Місцями можлива невелика хмарність, але без опадів.

Північні області накриє сильними грозовими дощами. Нічна температура становитиме +12 +14 градусів, удень повітря прогріється до +27 +29 градусів.

У південних областях буде сухо, невелика хмарність з проясненнями. Вночі в регіоні очікується від +14 до +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +27 +29 градусів, в Одесі буде прохолодніше, +24 +26 градусів. У Криму сухо і сонячно, без опадів. Вночі +16 +18 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

Західні області накриє атмосферними фронтом, які принесе сильні грозові дощі та різке похолодання. Температура повітря вночі очікується від +10 до +15 градусів, удень від +19 до +25 градусів, ближче до центру – до +27 градусів.

В центральній частині країни хмарна погода, опади не прогнозуються. Вночі від +12 +15 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +29 градусів.

У Києві 17 вересня синоптики прогнозують дощ з грозою. Вночі температура опуститься до +13 +15 градусів, вдень повітря нагріється до +27 +29 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 17 вересня

Раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко спрогнозувала в Україні різке похолодання і дощі. До п'ятниці по всіх регіонах країни температура повітря різко впаде.

А також ми розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця вересня.