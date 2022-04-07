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В Україну йде холодний атмосферний фронт: коли зміниться погода

Фото: Погода в Україні принесе похолодання (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро знову зміниться, і після теплого Благовіщення, в країну знову прийде зниження температури.

Що буде з погодою далі, читайте нижче на Styler.

За даними синоптика Наталки Діденко, холодний атмосферний фронт 8-го квітня трохи пригне градуси у західних та північних областях.

Вдень тут передбачається +10... +14 градусів. Посвіжішає ще й на Приазов'ї, тут очікується така ж температура. На решті територій буде тепло, +14... +19 градусів.

Атмосферний фронт у п'ятницю принесе дощі в західні й північні області. Дощ також очікується у Криму, вдень є ймовірність невеликого дощу в Приазов‘ї.

На решті території України опади не передбачається.

Що буде з погодою в Києві

Температура повітря дещо знизиться, вдень близько +12... +14 градусів. Пройде дощ, вітер залишається поривчастим.

Нова хвиля похолодання прийде на вихідних

Поки що погода в Україні буде теплою. Однак з неділі-понеділка в західних, північних областях, у більшості центральних (окрім Дніпропетровської області).

Також в Одеській області (з понеділка) передбачається похолодання та збільшення опадів.

На Схід України похолодання прийде трохи згодом.

Зазначимо, що більш сильне похолодання очікується в Україні 10-11 квітня.

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Погода