В Україну йде холодний атмосферний фронт: коли зміниться погода

Погода в Україні скоро знову зміниться, і після теплого Благовіщення, в країну знову прийде зниження температури.
Що буде з погодою далі, читайте нижче на Styler.
За даними синоптика Наталки Діденко, холодний атмосферний фронт 8-го квітня трохи пригне градуси у західних та північних областях.
Вдень тут передбачається +10... +14 градусів. Посвіжішає ще й на Приазов'ї, тут очікується така ж температура. На решті територій буде тепло, +14... +19 градусів.
Атмосферний фронт у п'ятницю принесе дощі в західні й північні області. Дощ також очікується у Криму, вдень є ймовірність невеликого дощу в Приазов‘ї.
На решті території України опади не передбачається.
Температура повітря дещо знизиться, вдень близько +12... +14 градусів. Пройде дощ, вітер залишається поривчастим.
Поки що погода в Україні буде теплою. Однак з неділі-понеділка в західних, північних областях, у більшості центральних (окрім Дніпропетровської області).
Також в Одеській області (з понеділка) передбачається похолодання та збільшення опадів.
На Схід України похолодання прийде трохи згодом.
Зазначимо, що більш сильне похолодання очікується в Україні 10-11 квітня.
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