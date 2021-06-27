В Україну суне похолодання і потужні бурі: синоптики оновили прогноз погоди

"28 червня в Україні, крім західних і більшості південних областей, грози, у східній частині в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в попередженні синоптиків Українського гідрометцентру.

Температура завтра буде +23+27, а на Сході, Півдні та Закарпатті +27+30 градусів.

Дощі з грозами очікуються на Лівобережжі, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Сильніше атмосферний фронт вдарить по Сумській та Чернігівській областях.

Скрін: Погода в Україні 28 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві наступного тижня

Згідно з даними Gismeteo, у столиці перша половина тижня буде теплою, але не сильно спекотною, але 1 липня очікується стрибок до +32 градусів. Потім температура знизиться. Крім того перша половина липня буде з сильними дощами.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)