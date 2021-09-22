В Україну суне холодний шторм: які області постраждають

Погода в Україні буде дуже холодною в четвер, 23 вересня, а в п'ятницю до низької температури додасться ще й вітер зі штормовими поривами і сильними дощами. Але потепління ще буде, кажуть синоптики.

Що буде з погодою в найближчі кілька днів - читайте нижче в нашому матеріалі.

Четвер 23 вересня буде дуже холодним

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, у четвер Україна буде чи не найхолоднішою в Європі.

Температура завтра в більшості північних і центральних областей +6+10 градусів, але на заході трохи потеплішає - від +9 до +13, а на півдні і сході +10+15.

Вітер синоптик обіцяє сильний, поривчастий, північно-західного напрямку. Дощі в четвер очікуються незначні, майже скрізь, крім заходу.

У ніч з четверга на п'ятницю можливий мокрий сніг в Карпатах.

Київ буде найхолоднішим у Європі

За прогнозом Діденко, 23 вересня Київ буде найхолоднішою столицею Європи. Близько +9 градусів. Можливий невеликий дощ, щільна хмарність.

У п'ятницю будуть дощі і штормовий вітер

Синоптик прогнозує, що 24-го вересня вітер посилиться до штормового, дощів стане більше.

"У п'ятницю вітер посилиться у всій Україні і буде досягати штормових поривів! Уважно!" - попередила Діденко.

Прогноз на п'ять днів

Синоптики Укргідрометцентру показали, що буде з температурою повітря і опадами в найближчі п'ять днів. Судячи з них, 23 вересня - найхолодніший день, 24-го - температура трохи підвищиться, але будуть сильні дощі і штормовий вітер. З 25 по 27 переважатиме сонячна погода, потеплішає.

Скрін: Погода в Україні з 23 по 27 вересня (meteo.gov.ua)