"Україну через 10 років ми можемо не впізнати": CLOUDLESS - про Донецьк, президента і мрії

Антон Панфілов відповів на запитання Styler (фото: instagram.com/cloudless.band)

Скоро вас чекає фінал Нацвідбору на Євробачення. Уявіть, що потім ви перемагаєте в конкурсі. Перша річ, яку ви зробите?

Шокую своїх родичів, буду тиждень на адреналіні займатися в спортзалі, щоб випустити енергію, відповідати на тисячі привітань в Instagram, святкувати цей день щороку.

Ці люди мене надихають...

Чогьял Намкой Норбу. Ще люди, які здатні домагатися своїх мрій і цілей, залишаючись при здоровому глузді.

Чогьял Намкой Норбу - це одна з найбільш видатних особистостей тибетської культури. Справжній глибокий знавець традицій і знання своєї країни.

Україна через 10 років буде…

Україну через 10 років ми можемо не впізнати. Незважаючи на ту дичину, що діється, діджиталізація переможе. Не та, яку нам рекламував один діяч, А той же блокчейн, який зробить корупцію неможливою.

Тому я бачу Україну через 10 років сильною, єдиною, зі своїми законними кордонами й новими досягненнями.

Донецьк зараз - це...

Оруелл," Розповідь Служниці"," Чорне Дзеркало","Скажений Макс". Але ненадовго.

Якби я був президентом, я б...

Якби я був президентом зараз, то я б швидко перестав бути президентом.

Я не вмію, не хочу, не буду жити за тими правилами системи. Але взагалі, я був би бідним президентом, працюючи чітко за регламентом і без популізму.

Антон Панфілов народився в Донецьку (фото: прес-служба)

Україна і Росія це…

Дві держави, на жаль, по сусідству. Ніякі ні брати, не один народ. Дві окремі держави, окремі народності, окремі історії.

Я розмовляю українською мовою тому, що я…

Я не завжди розмовляю українською мовою. Я народився у Донецьку, де всі розмовляли російською, де в школі на тиждень було пару годин української.

Але я намагаюся все частіше розмовляти та писати рідною, тому що це моя самоідентифікація.

Якби це був мій останній день життя, то я б...

Поговорив з рідними та до кінця займався буддистською практикою.

Моя улюблена країна і місто - це…

Моя улюблена країна для життя - там, де я і живу.

Улюблене місто - Київ. Я завжди відчував, що потрібно переїхати до столиці, щоб бути в центрі подій, культурному епіцентрі, де я зможу розвиватися в музиці.

Коли я подорожую, всі місця для мене улюблені. Неможливо їх розділити на перше, друге місця. Але потім завжди тягне додому.

CLOUDLESS боротимуться за право поїхати на Євробачення 2022 від України (фото: instagram.com/cloudless.band)

У своєму житті я шкодую...

Про втрачені можливості, про несказані слова та незроблені вчинки.

CLOUDLESS боротимуться за участь у Євробаченні у фіналі національного відбору вже 12 лютого. Вони представлять на сцені трек All Be Alright.