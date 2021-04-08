Україну в квітні продовжує замітати снігом: в деяких регіонах до -17 (фото)
Карпати 8 квітня продовжує замітати снігом і зима не хоче відступати навіть у квітні. Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах. Це пов'язано з великою кількістю снігу.
Фото з карпатської вершини Піп Іван опублікували на сторінці Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
Там з самого ранку 8 квітня йде сніг, а температура повітря опустилася до -7 градусів морозу.
"Станом на 9:20, 08.04.2021 на г. на Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний 8-9 м / с, Температура повітря -8 ° С., Дрібний сніг", - сказано в повідомленні на сторінці.
В Карпатах продовжує йти сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
В гірському селі Верхній Ялівець Чернівецької області зафіксували -17 градусів, а напередодні там випав сніг. Про це повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук.
На Буковині температура впала до-17 градусів (фото: Валерій Палянчук/Facebook)
Зазначимо, що рятувальники рекомендують бути обережними та не ходити зараз в гори.
Як ми повідомляли раніше, Закарпаття з 6 квітня замітає снігом. А 7 квітня в горах температура повітря опустилася до 13 градусів морозу.