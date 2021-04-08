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Україну в квітні продовжує замітати снігом: в деяких регіонах до -17 (фото)

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 12:23
Україну в квітні продовжує замітати снігом: в деяких регіонах до -17 (фото) Фото: Карпати продовжує засипати снігом (facebook.com.chornogora rescue112)
Автор: Людмила Жукова

Карпати 8 квітня продовжує замітати снігом і зима не хоче відступати навіть у квітні. Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах. Це пов'язано з великою кількістю снігу.

Фото з карпатської вершини Піп Іван опублікували на сторінці Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Там з самого ранку 8 квітня йде сніг, а температура повітря опустилася до -7 градусів морозу.

"Станом на 9:20, 08.04.2021 на г. на Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний 8-9 м / с, Температура повітря -8 ° С., Дрібний сніг", - сказано в повідомленні на сторінці.

Україну в квітні продовжує замітати снігом: в деяких регіонах до -17 (фото)В Карпатах продовжує йти сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В гірському селі Верхній Ялівець Чернівецької області зафіксували -17 градусів, а напередодні там випав сніг. Про це повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук.

Україну в квітні продовжує замітати снігом: в деяких регіонах до -17 (фото)Україну в квітні продовжує замітати снігом: в деяких регіонах до -17 (фото)На Буковині температура впала до-17 градусів (фото: Валерій Палянчук/Facebook)

Зазначимо, що рятувальники рекомендують бути обережними та не ходити зараз в гори.

Як ми повідомляли раніше, Закарпаття з 6 квітня замітає снігом. А 7 квітня в горах температура повітря опустилася до 13 градусів морозу.

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