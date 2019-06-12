Українці скаржаться на новий вид шахрайства

В Україні знову активізувалися аферисти. Жителі нашої країни скаржаться на новий вид шахрайства в соціальних мережах. Однією з жертв злочинців ледь не стала Наталія Сороковская, про що вона написала на своїй Facebook-странице.

"SMS-шахрайство! Сьогодні прийшла СМСка від номера +380665899374. "Оплата покупки з вашої картки 1282 грн успішно зарезервовано. Dovidka/info +38(044)355-00-14, +38(044)335-00-15". Мене спантеличило це повідомлення, так як ніяких онлайн-покупок я не робила", - написала Наталя.

Забивши повідомлення у пошуковик дівчина знайшла інформацію про те, що шахраї розсилають СМС на різні месенджери з метою зняти гроші за дзвінок або дізнатися номер банківської карти.

"Я не стала ризикувати і проігнорувала це повідомлення", - розповіла вона.

Скріншот поста

Раніше ми писали про те, що в українців масово крадуть мобільні номери і зламують рахунку, і розповідали, як не стати жертвою аферистів.