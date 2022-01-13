Українці скаржаться на дороге харчування в Буковелі: скільки з курортників беруть за їжу

Так, нещодавно на захмарні ціни на сервіс і на харчування нарікала Дружина Віктора Павлика, через що їй довелося ходити голодною.

Також днями користувач Facebook Марія Хертс виклала знімок чека з кафе на суму в 2 800 гривень за обід, судячи з усього, на чотири персони.

Відпочивальники замовили 4 порції борщу з фазана - по 325 гривень кожна, макітру вареників за 785 гривень, вареники з кабаном за 360 гривень і кров'янку з білими грибами за аналогічну суму - 360 гривень. У підсумку і вийшло посидіти-поїсти на 2 805 гривень.

Відвідувачі Буковеля поскаржилися на дороге харчування (фото: facebook.com/maria.mary.927758)

Пост викликав масу коментарів, причому оцінки даються полярні. Деякі користувачі мережі обурюються дорожнечею - мовляв, "обдіраловка", "жесть" і так далі. Інші зауважують, що йдеться ж про чотири персони, та й страви були обрані не "дуже скромні".

Так делікатеси, а ви що хотіли. У Франції тільки за картоплю з сосискою і соком стільки ж заплатите

Макітра вареників! Навіть якщо купити в магазині заморожені, то це теж недешево вийде... а кінець кінцем, якщо дорого варіть вдома. Все має свою ціну... немає грошей Їмо вдома

Навіть не знаю, чесно кажучи, скільки в середньостатистичній забігайлівці рандомного Крижополя коштує борщ з фазана.

Це ще не найкрутіший цінник... тут ще алкоголю немає

Борщ з фазана - душевно ... і чайові - 10%. Три тисячі - і пообідав.

Інші відвідувачі Буковеля виклали в мережі фото з меню, на якому вказані ціни й на інші страви.

На цінниках зазначено, що гостям курорту пропонують скуштувати овочеву нарізку по 145 гривень, порцію плову за 165 гривень, банош зі шкварками та бринзою за 240 гривень, сік "Річ" (0,2 л) за 75 гривень, мінералку за 55 гривень, пиво від 135 до 155 гривень за келих, коньяк (50 грамів) за 120 гривень, багет з мангала за 85 гривень та інше.

За скільки можна поїсти в Буковелі (фото: facebook.com/aleksey.isevich.5)

Звичайно, такі ціни дійсно не низькі й далеко, і розраховані на відвідувачів з бюджетом. При цьому варто зауважити, що назвати їх великою дивиною теж складно, якщо порівнювати їх з меню в інших солідних ресторанах у великих містах або популярних курортах, а подекуди й вище.

На самому сайті Буковеля можна знайти опис кафе, ресторанів і пабів на території курорту. Також повідомляється, що середня ціна на людину в одному з таких колиб становить 100-300 гривень. Детальніше з описом закладів і що там пропонують можна ознайомитися за цим посиланням.

Які кафе та ресторани в Буковелі (фото: скрін hotelsbukovel.com.ua)