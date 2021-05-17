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Украинцы высмеяли новый фейк о детях-нацистах, которых тренируют под Киевом: где записывают?

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Понедельник 17 мая 2021 17:22
Украинцы высмеяли новый фейк о детях-нацистах, которых тренируют под Киевом: где записывают? Коллаж РБК-Украина: росСМИ придумали новый фейк об Украине
Автор: Styler

Российские пропагандистские СМИ продолжают придумывать фейки про Украину. На этот раз они написали о том, что под Киевом инструктора готовят из детей нацистов.

Об этом рассказал украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Он опубликовал скриншот материала на одном из российских пропагандистских изданий, в котором речь идет о якобы "подготовке молодого поколения нацистов к войне".

"Что же это делается?" - написал Казанский.

Украинцы высмеяли новый фейк о детях-нацистах, которых тренируют под Киевом: где записывают?

Скриншот с Twitter

Украинцы с юмором прокомментировали данную новость.

  • Скорее бы;
  • Какой ужас;
  • Ну наконец-то;
  • Где именно? Я бы хотел отдать двух маленьких нациков для повышения квалификации;
  • Другим приписывают то, что делают сами;
  • Где записывают?
  • В ходе обряда превращения в нациста испытуемый должен в Вальпургиеву ночь на кладбище принести в жертву 1488 котят, а затем сожрать сырую печень русскоязычного снегиря, которого самолично заколол вилами и выпил ему всю кровь. А потом оргия в стиле романа Сорокина "День опричника";
  • Почему не указан адрес - хочу своих записать!!!
  • Нашу молодежь готовят защищать родину, а в России - чтобы нападать на другие страны! Вот такое различие!

Напомним, жительница Донецка ответила на заявления про "гражданскую войну" на Донбассе.

Мы также писали о том, что в оккупированном Крыму школьники напали на девочку крымскотатарской национальности.

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