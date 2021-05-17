Украинцы высмеяли новый фейк о детях-нацистах, которых тренируют под Киевом: где записывают?
Коллаж РБК-Украина: росСМИ придумали новый фейк об Украине
Российские пропагандистские СМИ продолжают придумывать фейки про Украину. На этот раз они написали о том, что под Киевом инструктора готовят из детей нацистов.
Об этом рассказал украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.
Он опубликовал скриншот материала на одном из российских пропагандистских изданий, в котором речь идет о якобы "подготовке молодого поколения нацистов к войне".
"Что же это делается?" - написал Казанский.
Скриншот с Twitter
Украинцы с юмором прокомментировали данную новость.
- Скорее бы;
- Какой ужас;
- Ну наконец-то;
- Где именно? Я бы хотел отдать двух маленьких нациков для повышения квалификации;
- Другим приписывают то, что делают сами;
- Где записывают?
- В ходе обряда превращения в нациста испытуемый должен в Вальпургиеву ночь на кладбище принести в жертву 1488 котят, а затем сожрать сырую печень русскоязычного снегиря, которого самолично заколол вилами и выпил ему всю кровь. А потом оргия в стиле романа Сорокина "День опричника";
- Почему не указан адрес - хочу своих записать!!!
- Нашу молодежь готовят защищать родину, а в России - чтобы нападать на другие страны! Вот такое различие!
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