Украинцы высмеяли новый фейк о детях-нацистах, которых тренируют под Киевом: где записывают?

Российские пропагандистские СМИ продолжают придумывать фейки про Украину. На этот раз они написали о том, что под Киевом инструктора готовят из детей нацистов.

Об этом рассказал украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter .

Он опубликовал скриншот материала на одном из российских пропагандистских изданий, в котором речь идет о якобы "подготовке молодого поколения нацистов к войне".

"Что же это делается?" - написал Казанский.

Скриншот с Twitter

Украинцы с юмором прокомментировали данную новость.