Українці вже обрали переможця "Танців з зірками"

"Танці з зірками" в останньому четвертому ефірі показали неймовірно красиві номери, але кращою з кращих стала Надія Мейхер в парі з Кирилом Васюком. Вони вперше зі старту сьомого сезону набрали максимум балів - 40 з 40.

Тепер українці в соцмережах називають пару, що котрий ефір поспіль тримається на верхівці турнірної таблиці, вірогідним претендентом на перемогу. Принаймні, фінал їм, на думку користувачів, точно гарантований.

Надія присвятила танець самому ключовому року у своєму житті - прощанню з групою "ВІА Гра". Під пісню "Пошел вон" Надя і Кирило показали тваринну пристрасть, в кінці артистка розбила стілець об спину партнера.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube/Танці з зірками)

Українці в соціальних мережах висловлюють захоплення таланту Надії Мейхер і харизмі його партнера:

Надя, це браво! Я за вас, ви однозначно повинні виграти це шоу, танці прекрасні, і ви теж.

Чудово. Справжня пристрасть і відмінна техніка! Найкраща.

Який же в неї шикарний партнер. Такий ммм як би сказати, мужик з шикарною енергетикою, передачею емоцій і технікою просто вах.

Браво, Надія! Бажаю перемоги!

Надя дає фору молодим, вона перетанцює їх всіх! Скільки пристрасті, емоцій, темпераменту! Вогонь!

Шикарний танець, шикарна Надія, бажаю перемоги!

Зазначимо, що Надія Мейхер бере участь у "Танцях з зірками" вдруге. Вперше вона вийшла на паркет у першому сезоні шоу в 2006 році. Тоді артистка не досягла особливих результатів, вибувши після четвертого ефіру. Ми писали про те, як змінилася зірка за 14 років.

Раніше ми писали, що Олег Винник наразився на жорстку критику після пасадобля з Оленою Шоптенко. Секс-символу дісталося за те, що він хотів догодити своїм "вовчицям".