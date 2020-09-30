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Українці про звільнення Фокіна: це який випуск "Кварталу 95"?

Автор: Людмила Жукова

Українці відреагували на звільнення Фокіна з посади першого заступника глави делегації

Вітольда Фокіна вивели зі складу делегації України в ТКГ, а також він звільнений з посади заступника глави делегації. Таке рішення прийняв президент України Володимир Зеленський у зв'язку зі скандальними висловлюваннями 87-річного Фокіна. Він заявляв, що зовсім не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі. Також він говорив, що в Донецькій області воюють найманці з 30 країн світу. Такими промовами він викликав небувалу хвилю обурення серед українців.

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У мережі розгорівся справжній скандал через думки тоді ще заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську. Українці написали, що Вітольду Фокіну пора вже відпочивати в його поважному віці, а не ганьбиться перед людьми, заявляючи такі речі. Деякі громадяни здивувалися і жартують в мережі про те, який же це випуск "Квартала95".

  • Фокіну потрібно відпочивати, відпочивати, а не займатися політикою.
  • Його ще тре вивести під руки за межі України.
  • Зеленський тепер вивів Фокіна з гри, думаючи, що отримає зайві бали перед виборами. Прийде час і Єрмак розповість хто і що собою являє Зеленський.
  • Це який випуск 95 кварталу?

До речі, дуже багато українців жартують, куди ж тепер онука Фокіна буде дівати дідуся. Як відомо, в інтерв'ю Каті Осадчій співачка Маша Фокіна розповідала, що це вона познайомила свого діда з Андрієм Єрмаком, а він своєю чергою "підсобив" дідусеві посаду в ТКГ по Донбасу.

  • Ну і куди тепер Машка діда діне?
  • А Маша на Андрійка не образиться?
  • Тепер буде Машкі казки про солом'яного бичка розповідать.

Зазначимо, що глава Офісу президента Андрій Єрмак підтримав виключення Вітольда Фокіна зі складу української делегації в тристоронньої контактної групи по Донбасу, незважаючи на дружбу з Машею Фокіної.

Як ми раніше писали, Фокін вперше прокоментував скандальні слова внучки.

Раніше ми повідомляли про те, що в мережі згадали курйозне відео, як онука Фокіна розповіла про Леніна з Пізанії.

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