Українці про звільнення Фокіна: це який випуск "Кварталу 95"?

Українці відреагували на звільнення Фокіна з посади першого заступника глави делегації
Вітольда Фокіна вивели зі складу делегації України в ТКГ, а також він звільнений з посади заступника глави делегації. Таке рішення прийняв президент України Володимир Зеленський у зв'язку зі скандальними висловлюваннями 87-річного Фокіна. Він заявляв, що зовсім не бачить війни між Україною і Росією на Донбасі. Також він говорив, що в Донецькій області воюють найманці з 30 країн світу. Такими промовами він викликав небувалу хвилю обурення серед українців.
У мережі розгорівся справжній скандал через думки тоді ще заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську. Українці написали, що Вітольду Фокіну пора вже відпочивати в його поважному віці, а не ганьбиться перед людьми, заявляючи такі речі. Деякі громадяни здивувалися і жартують в мережі про те, який же це випуск "Квартала95".
До речі, дуже багато українців жартують, куди ж тепер онука Фокіна буде дівати дідуся. Як відомо, в інтерв'ю Каті Осадчій співачка Маша Фокіна розповідала, що це вона познайомила свого діда з Андрієм Єрмаком, а він своєю чергою "підсобив" дідусеві посаду в ТКГ по Донбасу.
Зазначимо, що глава Офісу президента Андрій Єрмак підтримав виключення Вітольда Фокіна зі складу української делегації в тристоронньої контактної групи по Донбасу, незважаючи на дружбу з Машею Фокіної.
Як ми раніше писали, Фокін вперше прокоментував скандальні слова внучки.
Раніше ми повідомляли про те, що в мережі згадали курйозне відео, як онука Фокіна розповіла про Леніна з Пізанії.