Українці поспішають з Європи додому на Великдень: відео величезних черг на кордоні

Українці масово повертаються з Угорщини додому на Великодні свята. В умовах введеного карантину через коронавірус на кордоні з цією країною залишається відкритим пункт пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь" в Закарпатській області, де не припинено пропуск суміжною стороною для автомобілістів.

Саме там зараз і спостерігається ажіотаж. Про це 11 квітня розповів журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram і опублікував відео, зняте з боку Угорщини.

За його словами, українці поспішають з Європи додому на Великдень (православні відзначають в цьому році 19 квітня, а католики - 12-го).

"На парковці біля кордону купа авто чеською, угорською та реєстрацією інших країн", - зазначив журналіст.

Крім того, він показав на кадрах велику кількість автобусів, які привезли людей.

"Перевозять їх приватні перевізники на легкових авто", - додав Глагола.

Відео: Українці масово повертаються з Угорщини на Великдень - ажіотаж на кордоні

Нагадаємо, що розпорядженням Кабміну з 17 березня по 24 квітня держкордон закритий для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення. Як розповіли в Держприкордонслужбі, виняток - лише для легкових авто і тільки деяких груп іноземців.

Де зараз можна перетнути кордон автотранспортом

На кордоні з Білоруссю:

в Чернігівській області: "Сеньківка - Веселівка", "Нові Яриловичі - Нова Гута", "Славутич - Комарин";

в Житомирській області: "Виступовичі - Нова Рудня";

у Волинській області: "Доманове - Мокрани".

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: "Краківець - Корчова";

у Волинській області: "Ягодин - Дорохуськ".

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: "Ужгород - Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На кордоні з Румунією:

в Закарпатські області: "Дякове - Халмеу";

в Чернівецькій області: "Порубне - Сірет".

На кордоні з Молдовою:

в Одеській області: "Паланка - Маяки - Удобне", "Старокозаче - Тудора", "Рені - Джюрджюлешть";

у Вінницькій області: "Могилів-Подільський - Отач".

На кордоні з РФ:

в Харківській області: "Гоптівка - Нехотєєвка";

в Сумській області: "Юнаківка - Суджа", "Бачівськ - Троєбортне»";

в Чернігівській області: "Сеньківка - Нові Юрковичі";

в Луганській області "Мілове - Чертково".

Нагадаємо також, що після повернення в Україну з інших країн з урахуванням карантину всі громадяни повинні пройти обов'язкову 14-денну обсервацію. Рішенням уряду перебування осіб на обсервації є безкоштовним, крім харчування. Так, за доставку на обсервацію громадян та організацію їх харчування відповідає місцева влада.