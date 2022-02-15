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Українці в соцмережах влаштували флешмоб "Це моя країна! Я залишаюсь!"

Автор: Наталія Гурковська

В українському сегменті мереж Instagram та Facebook набирає обертів флешмоб "Це моя країна! Я залишаюсь!". Українці використовують фільтр з відповідним написом, знімаючи відеозвернення про те, що не планують їхати з країни у випадку агресії Росії.

Про це пише РБК-Україна.STYLER.

Вони наполягають на тому, що готові захищати Україну і її столицю.

У соцмережу фільтр завантажили з офіційних сторінок партії "УДАР Віталія Кличка". Одним з перших взяв участь відомий футболіст і "УДАРівець" Олександр Шовковський.

Раніше Віталій Кличко разом з братом Володимиром закликав вступати до територіальної оборони. Він повідомив, що у Києві процедуру запису до тероборони спростили і тепер підписання контракту відбувається за принципом "єдиного вікна". В "УДАРі" закликали впровадити цей досвід в усій країні.

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