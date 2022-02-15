Українці в соцмережах влаштували флешмоб "Це моя країна! Я залишаюсь!"

Вони наполягають на тому, що готові захищати Україну і її столицю.

У соцмережу фільтр завантажили з офіційних сторінок партії "УДАР Віталія Кличка". Одним з перших взяв участь відомий футболіст і "УДАРівець" Олександр Шовковський.