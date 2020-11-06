Українці зможуть жити в Чорнобильській зоні: в Мінприроди зробили заяву

Чорнобильська зона відчуження очиститься від небезпечних радіаційних елементів і на 30-кілометрової території не діятимуть жодні обмеження, а земля стане придатною для життя людей. Прогнозується, що це може статися вже через 50-60 років.

При цьому в 10-кілометровій Чорнобильській зоні людина не зможе жити вже ніколи. Про це міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив в інтерв'ю "Фокусу".

У відомстві вважають, що через півстоліття радіоактивність елементів і конструкцій значно знизиться, а надзвичайно активні елементи можна буде "вкрити" у геологічному сховищі.

Міністр також розповів, як Чорнобильську зону можна зробити екологічно безпечною.

За його словами, треба демонтувати нестабільні конструкції всередині нового безпечного конфайнменту (арки), зняти незафіксовані елементи покрівлі.

"Це потрібно зробити, оскільки, якщо щось впаде і підніметься пил, рівень радіації підвищиться, неможливо буде зайти в арку у звичайних засобах захисту, доведеться задіяти маніпулятори", - пояснив Абрамовський.

Також він зазначив, що через 60 років потрібно буде вивчати питання про те, як розібрати арку. До цього потрібно буде витягнути з четвертого енергоблока ЧАЕС всі активні паливні елементи, графіт, які були на покрівлі, щоб "Чорнобиль став екологічно безпечною системою".

"Більше там немає небезпечних об'єктів. Всі сховища (ядерних відходів), які будуються зараз, розраховані щонайменше на 100 років. У нас повністю безпечне зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива, на рівні кращих світових технологій", - розповів міністр.

Раніше повідомлялося, що Чорнобиль закрили для туристів до кінця листопада, а персонал ЧАЕС переведено на особливий режим роботи. Такі заходи були вжиті через ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, нещодавно вчені після проведення досліджень заявили про те, що радіація в Чорнобилі виявилася небезпечнішою, ніж вважали.