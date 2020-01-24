Українці зможуть подорожувати без паспорта: як це працюватиме

Паспорт та ID-карта скоро буде зайвим при поїздках по країні та виїзді за кордон. У МВС анонсували, що в програмі "Дія" (держава в смартфоні) з'явиться електронна ID-карта і закордонний паспорт.

За допомогою "паспорта в смартфоні" українці зможуть ідентифікувати свою особистість під час подорожей усередині країни, а також при виїзді за її межі.

Варто зазначити, що отримати паспорт в смартфон зможуть не всі, а тільки ті, у кого вже оформлений паспорт у вигляді ID-карти. Власникам же паперових паспортів доведеться спочатку оформити пластикову карту.

У відомстві запевнили, що технологія електронного паспорта вже була успішно протестована в Міграційній службі України. Інновацію планують впровадити вже в кінці лютого.

Таким чином "паспортом в смартфоні" можна буде скористатися вже навесні 2020.

"Цифровий варіант ID-карти і закордонного паспорта може знадобитися, наприклад, під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях, про що ми обов'язково розповімо докладніше", - уточнили в прес-службі міністерства.

Паспорт в смартфоні (скрін: facebook.com/mvs.gov.ua)