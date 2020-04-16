Українці не зможуть оплатити комуналку: Нацбанк зробив важливу заяву

У Нацбанку пояснили, які вводяться обмеження по банківським операціям після 28 квітня
Оплата комунальних послуг в травні може бути проблематичною. Причиною тому – закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з цим законом, з 28 квітня здійснювати банківські операції буде неможливо без ідентифікації особистості.
Експерти прогнозували, що цей закон може спровокувати паніку, оскільки українцям доведеться віддалено проходити процедуру повної ідентифікації, щоб скористатися фінансовими послугами.
Проте в Нацбанку дали пояснення з приводу цього закону і спростували проблеми з доступом до фінансових операцій у більшості українців.
"Нові вимоги вводяться у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", - сказали в НБУ і додали, що цей Закон не поширюється на:
Для інших операцій потрібно буде здійснити ідентифікацію та верифікацію платника, а також супроводити переказ грошей необхідним переліком даних по платнику та одержувачу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Нацбанку повідомили про те, як будуть працювати банківські організації на Великдень і травневі свята.