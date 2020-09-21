Українці зможуть оформити пенсію онлайн: як це зробити

Українці тепер зможуть отримувати пенсійні послуги в онлайн-форматі. В країні вже успішно працює сервіс автоматичного нарахування виплат і мобільний додаток, через який можна оформити заявку на отримання пенсії. Про це повідомляє "Точка доступу".

Пенсійний фонд презентував сервіс автоматичного розрахунку пенсії, а також запустив мобільний додаток "Пенсійний фонд". З 1 липня вже стартувала послуга "автоматичне призначення пенсії".

Сервіс дозволяє завчасно надати всю потрібну для призначення пенсії інформацію. Ви можете заповнити заяву ще до настання пенсійного віку.

Як це зробити

Зареєструватися на порталі ПФУ

Авторизуватися на порталі.

Заповнити анкету-заяву. Після цього до неї необхідно додати скан-копії документів.

Підписати анкету кваліфікованим електронним підписом і відправити в територіальний орган Пенсійного фонду.

Після того, як заяву на автоматичне присвоєння пенсії оброблять, користувач отримає інформацію про дату призначення та розміри пенсії в СМС-повідомленні. Тобто пенсія назначиться автоматично, коли людина досягне пенсійного віку.

Як ми раніше писали, українським пенсіонерам призначили нові доплати до щомісячних пенсійних виплат.