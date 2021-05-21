Українці зможуть спостерігати рідкісне явище - Супермісяць: коли і де дивитися

Жителі Землі 26 травня зможуть спостерігати рідкісне і дивовижне явище під назвою Супермісяць. У цю ніч місяць буде здаватися більше на 14% і яскравіше на 30%. Таке дійство в травні називають "квітковим Місяцем".
Всі подробиці читайте нижче в матеріалі.
Помилуватися Супермісяцем найкраще відразу ж після сходу місяця, коли він знаходиться максимально близько до горизонту.
Повне місячне затемнення, під час якого місяць забарвиться в кривавий відтінок, відбудеться 26 травня о 14:18 за Києвом. На жаль, в Україні цю подію спостерігати буде не можливо. Його побачать жителі США, Австралії та деяких регіонів Південної Америки. Зате його можна буде подивитися в мережі.
Супермісяць - це явище, яке спостерігається при збігу повного місяця з перигеєм, тобто, коли Місяць максимально зближується з Землею. За словами астрономів, в кінці травня ми зможемо побачити найбільший місяць 2021 року.
Фаза повного місяця настане через дев'ять годин після максимального зближення з Землею.
Травневий повний місяць ще називають квітковим Місяцем.
До слова, Супермісяць відбудеться вже другий місяць поспіль, наступний такий ми не побачимо до червня 2022 року.
Як ми раніше писали, астролог назвала доленосні події травня, які принесуть зміни кожному з нас.