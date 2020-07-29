Українці зможуть літати в Європу "за копійки": квитки стали дешевше на половину

Літати в Європу з Києва стало дешевше, ніж в минулому році
Авіаквитки в Європу з Києва та інших українських міст стали дешевше майже на половину.
Так, експерти порівняли період з серпня по листопад 2019 і аналогічний період 2020 року по маршрутах з Києва в європейські столиці. І виявилося, що середня вартість авіаквитків знизилася за всіма напрямами. Причина, звичайно ж, зрозуміла всім - пандемія коронавірусу.
У коментарі Styler фахівці відзначили, що мінімальне зниження вартості зафіксовано у напрямку Київ-Прага - 4%, а максимальне - за маршрутом Київ-Рим. Переліт до столиці Італії тепер коштує в середньому на 76% дешевше.
Відзначимо, що в дослідженні порівнювали вартість на перельоти через популярних лоукосетрів RaynAir і WizzAir, а також вітчизняного перевізника МАУ. Так, RaynAir виявився найбільш вигідним перевізником для польотів до Європи, слідом за ним WizzAir, квитки цієї авіакомпанії в середньому на 8% дорожче. В авіакомпанії МАУ квитки в Європу опинилися в середньому вдвічі дорожче.
Середня вартість авіаквитка в одну сторону на 1 людину на серпень-листопад 2020 року і порівняння вартості з 2019 роком:
"Якщо в'їзд в країни стане вільним для українців найближчим часом, то настане час дуже вигідних подорожей", - говорить маркетолог Aviasalesua Тетяна Крамаренко.
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