Українці "зламали" сайт з квитками на матч "Динамо" в ЛЧ

Матч "Динамо" проти "Ювентуса" відбудеться 20 жовтня на "Олімпійському" в Києві (фото: колаж РБК-Україна)

Квитки на матч "Динамо" - "Ювентус" надійшли в продаж, але купити їх поки що не можна

Квитки на матч київського "Динамо" проти туринського "Ювентуса" надійшли в продаж 9 жовтня в 11:00.

Але охочих купити вхідні тікети на гру, яка відбудеться 20 жовтня в рамках групового раунду Ліги чемпіонів 2020/2021, виявилося так багато, що сайт, де можна придбати заповітний квиток, "ліг". Станом на 12:10 п'ятниці, перейшовши за посиланням для покупки квитка, вас "зустріне" лише напис "502 Bad Gateway".

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Зазначимо, що один уболівальник зможе купити обмежену кількість квитків на матч "Динамо" - "Ювентус" на "Олімпійському" - не більше чотирьох.

Крім того, для придбання квитків необхідно надати свої персональні дані: ПІБ, серію і номер паспорта, номер мобільного телефону та електронну адресу всіх осіб, для яких купуються квитки, так як вони - іменні (тому для входу на стадіон при собі обов'язково потрібно мати документ, що посвідчує особу).

Ціни квитків на матч "Динамо" - "Ювентус" (fcdynamo.kiev.ua)

При вході на "НСК "Олімпійський" кожен відвідувач пройде скринінг температури тіла. І якщо температура виявиться вище 37.2, то вхід на стадіон буде заборонений.

Нагадаємо, що раніше УЄФА прийняв рішення, згідно з яким на матчах групового етапу найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи допускається присутність глядачів на трибунах в обмеженій кількості з метою запобігання поширення COVID-19.

Керівництво "біло-синіх" звернулося до київської влади з проханням розглянути можливість проведення матчів ЛЧ в присутності глядачів і отримало позитивне рішення.

Це, до слова, означає, що якщо ситуація з коронавірусом в Києві не погіршитися, то у фанатів буде шанс потрапити і на наступні матчі "динамівців" - з іспанською "Барселоною" (24 листопада) і угорським "Ференцварошем" (8 грудня).

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