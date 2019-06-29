ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці – найсексуальніша нація на планеті: хто увійшов в топ-10

STYLERЖиття    29.06.2019 - 18:03
Українці – найсексуальніша нація на планеті: хто увійшов в топ-10
Українці найсексуальніша нація на планеті - топ-10 рейтингу (колаж РБК-Україна)

Українців вважають найбільш сексуальними людьми на планеті

Українці - найсексуальніша нація на планеті згідно рейтингу, який був опублікований на основі онлайн-опитування компанії Big 7 Travel. В опитуванні взяли участь більше восьми тисяч чоловік.

Як повідомляється, для складання рейтингу портал опитав вибірку чисельністю 8,5 тис. респондентів з 1,5 млн своїх користувачів.

"В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року. Хто б з цим не погодився? Не дивно, що саме з цієї країни походить так багато моделей", – сказано в описі Big 7 Travel.

Українці – найсексуальніша нація на планеті: хто увійшов в топ-10

Міла Куніс, всесвітньо відома актриса, яка народилася в Чернівцях (фото з відкритого доступу)

На другому місці опинилася Данія. Датчанами є популярні Бріджит Нільсен і Вігго Мортенсен.

"Вражаюча оцінка сексуальності данців доводить, що Данія красива у багатьох відношеннях", - йдеться в повідомленні порталу.

На третьому місці опинилися філіппінці.

"Мабуть, найвідоміший філіппінець у світі, професійний боксер Менні Пак'яо разом з Бруно Марсом і багатьма учасниками Міс Світу роблять філіппінців кращими", - пишуть у виданні.

4-е місце дісталося бразильянцям (Адріана Ліма, Роналду), 5-е – австралійцям (Кайлі Міноуг, Х'ю Джекман, Хіт Леджер). На 6-му місці виявилися жителі Південної Африки (Шарліз Терон, Елон Маск, Тревор Ной). 7-е місце зайняли італійці (Софія Лорен, Моніка Беллуччі, Сільвіо Берлусконі). 8-е місце зайняли вірмени, яких у топ-10 вивела сім'я Кардашьян. На 9-й позиції виявилися англійці, найсексуальнішими серед яких визнані Колін Ферт, Джуд Лоу, Стормзі. Топ-10 закривають канадці, які переконали весь світ у своїй сексуальності завдяки Райану Гослінгу, Рейчел Макадамс, Райану Рейнольдсу, Дрейку. Росіяни зайняли почесне 33-е місце в рейтингу.

Нагадаємо, що раніше українці склали рейтинг можливих прем'єрів.

Раніше ми писали, що збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікаціях.

До цього повідомлялося, що стартап українців побив рекорди на Kickstarter.

Українську артистку визнали найбільш цікавим новим виконавцем Європи Дівчинка з Житомира визнана самим молодим композитором України (фото)
Новини України топ-10украинцырекорд
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся