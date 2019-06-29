Украинцы – самая сексуальная нация на планете: кто вошел в топ-10

Украинцы самая сексуальная нация на планете - топ-10 рейтинга (коллаж РБК-Украина)

Украинцев считают самыми сексуальными людьми на планете

Украинцы - самая сексуальная нация на планете согласно рейтингу, который был опубликован на основе онлайн-опроса компании Big 7 Travel. В опросе приняли участие более восьми тысяч человек.

Как сообщается, для составления рейтинга портал опросил выборку численностью 8,5 тыс. респондентов из 1,5 млн своих пользователей.

"У украинцев впечатляющая внешность, поэтому они с легкостью возглавляют наш рейтинг 2019 года. Кто бы с этим не согласился? Неудивительно, что именно из этой страны происходит так много моделей", – сказано в описании Big 7 Travel.

Мила Кунис, всемирно известная актриса, которая родилась в Черновцах (фото из открытого доступа)

На втором месте оказалась Дания. Датчанами являются популярные Бриджит Нильсен и Вигго Мортенсен.

"Впечатляющая оценка сексуальности датчан доказывает, что Дания красива во многих отношениях", - говорится в сообщении портала.

На третьем месте оказались филиппинцы.

"Вероятно, самый известный филиппинец в мире, профессиональный боксер Мэнни Пакьяо вместе с Бруно Марсом и многими участниками Мисс Мира делают филиппинцев лучшими", - пишут в издании.

4-е место досталось бразильянцам (Адриана Лима, Роналду), 5-е – австралийцам (Кайли Миноуг, Хью Джекман, Хит Леджер). На 6-м месте оказались жители Южной Африки (Шарлиз Терон, Элон Маск, Тревор Ной). 7-е место заняли итальянцы (София Лорен, Моника Беллуччи, Сильвио Берлускони). 8-е место заняли армяне, которых в топ-10 ввела семья Кардашьян. На 9-й позиции оказались англичане, самыми сексуальными среди которых признаны Колин Ферт, Джуд Лоу, Стормзи. Топ-10 закрывают канадцы, которые убедили весь мир в своей сексуальности благодаря Райану Гослингу, Рейчел Макадамс, Райану Рейнольдсу, Дрейку. Россияне заняли почетное 33-е место в рейтинге.

Напомним, что ранее украинцы составили рейтинг возможных премьеров.

Ранее мы писали, что сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.

До этого сообщалось, что стартап украинцев побил рекорды на Kickstarter.