Українці рвуться в бойову бригаду: величезні черги потрапили на фото

Українці йдуть у військкомати й активно долучаються до територіальної оборони на тлі триваючих боїв ЗСУ проти російських окупаційних військ, які вторглися в нашу країну рано вранці 24 лютого. Громадяни також прагнуть потрапити до лав бойових бригад.
Відповідні фото черг було опубліковано сьогодні ввечері в мережі.
На знімках видно, що люди різного віку вишикувалися в чергу в приймальню і стоять на вулиці біля входу в будівлю, бажаючи приєднатися до бойової бригади 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
Повністю заповнені коридори, а ті, хто ще не зайшов в будівлю і чекає своєї черги, стоять на плацу.
Чоловіки приносять з собою рюкзаки з речами, і складають їх купчасто на галявині.
Українці шикуються в черги в бойову бригаду 24 ОМБр (фото: t.me/LastBP)
Додамо, що в Україні спростили процедуру запису до лав сил територіальної оборони, і для цього потрібен тільки паспорт. Готовим воювати з окупантами видають зброю.
Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео розбитої під Черніговом колони військ РФ, де також українці взяли в полон танкістів.
Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про провал російського бліцкригу.