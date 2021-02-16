Українці розкрили вартість проживання в США: скільки грошей брати і на чому заощадити

Зазначається, що в мегаполісах - дійсно багато можливостей на ринку праці, проте і витрати теж зростають у рази. А ось у менших містах - споживчий кошик і оренда житла значно дешевші, однак знайти роботу важче.

Яку суму потрібно мати

За словами українців Лариси і Руслана Долянськi, у Штати вони привезли з собою майже 7 тисяч доларів на двох, і гроші розійшлися за 4 місяці. Подружжя кілька років жило в Каламазу (Мічіган), місті з 200-тисячним населенням.

"Витрати: 600 - за однокімнатне житло, їжа - близько 300 на місяць, ще 100 на бензин. Це для позиченої друзями машини, за саме авто не платили. Ще десь 75 - за телефон. Медичне страхування - 180... Коли розпочався опалювальний сезон - ще мінус сотня щомісяця, а зима там тягнеться майже так само довго, як в Україні. Ну, і ще 50-70 доларів на різні дрібні витрати", - розповіли вони.

Потім пара переїхала в Бостон, де Руслан отримав роботу.

"Наше перше житло коштувало 2100 на місяць, це ще вважалося "по-божому", адже Бостон - офіційно один з найдорожчих міст в США. Тому працювати довелося обом", - кажуть українці.

Степан Рожко розповів, що в Нью-Йорку на маленьку сім'ю треба 4000-4500 на місяць - це такий мінімум, щоб прожити. До цього потрібно додати кредити, також за авто, якщо куплене, а не в кредит. А ще - оплата якогось гуртка для дитини. Так і набігає додатково 1500-2000 доларів.

"Хоча знайомий каже, що не уявляє, як воно можна жити на 5000. Тому що його витрати складають 10 000-12 000", - додав Степан.

Андрій Антонів: "У Мілуокі, Вісконсін: оренда двокімнатної квартири - 800 з гаком, їжа - 190 на тиждень, комунальні послуги - 130-150, телефон, бензин - 400, страховка - 200. Загалом - 1700-1900 на місяць".

Уляна Марчук: "Феарфілд, Коннектикут: оренда квартири - від 1500, комуналка - 150-250, харчування - 800, бензин - 200, страховка - 500. Всього 3000-3500 на місяць мінімум".

Аліна Міропольські: "Сума дуже залежить від планів і потреб в перший час. Але намагайтеся везти не менше за 5000, найчастіше новоприбулим треба буде за житло заплатити наперед за 2-3 місяці. Головне джерело витрат - житло, воно і впливає на основний розмір щомісячного бюджету. Ціни на житло по всій країні дивіться тут: www.zillow.com".

Оксана Ілько: "2,5 роки тому приїхали в Іллінойс на ПМЖ з двома дітьми. Відразу заплатили 1000 за оренду житла, плюс 50 приблизно за світло, телефони в кредит -120, Інтернет - 40. На їжу йшло 500. Вживане авто купили в українців за готівку - 2300, потім ще 700 вклали в ремонт, тому що нам підсунули мотлох, скориставшись довірливістю новоприбулих. Страховка на машину одностороння була, десь 80. Врахуйте, що квартири здаються без меблів, тому треба все-таки купити.

На одну людину витрати порахувати важко, тому що кожен має різні потреби. Але нам було трохи легше, тому що в Україні продали квартиру, машину. З усім тим запас грошей швидко зменшувався, незважаючи на те, що ми обидва працювали. До того ж ми намагалися жити не як заробітчани, а як нормальні громадяни - дітей віддали на танці навчатися в українську школу, їздили на екскурсії та атракціони. Тобто гроші витрачалися швидше, ніж заробляли".

Надія Біленко: "Живемо в передмісті Чикаго, Рівер Гров, маємо двох дітей. Працює тільки чоловік, тому живемо економно. Отже, 1100 платимо за двокімнатні апартаменти (знімна квартира), 80 - телефонний зв'язок, 150 - бензин, 200 - страховка здоров'я та авто, 35 - світло. Майже 800 - їжа та інші витрати".

Оксана Трабзон: "Живемо в Іллінойсі родиною з 4 осіб. Рент - 1200, їжа - приблизно 1000".

На чому можна заощадити

Олександр Русаков з Огайо: "На меблі! Зовсім необов'язково купувати нові. Навіть з дешевих магазинів, це все одно - 1000-1500 тільки так вилітають. Мене навчили співробітники-китайці, тільки треба перед тим домовитися з кимось, хто має вантажівка з кузовом. На ньому катаєтеся по багатших дiльницях, де люди залишають для смiттярiв, щоб забрали, дуже часто - добресенькі ліжка, столи, крісла, комоди тощо. Тому що вони господарям вже набридли, або десь трошки покоцані. Деякі з місцевих навіть на цьому роблять бізнес - перепродують такі знахідки в магазинах вживаних речей, мають з цього якусь копійку.

Можна навідатися в "студентські гетто" - райони поблизу вишів - наприкінці осіннього або весняного семестрів. Молодь їде й залишає просто неба все, що незручно тягнути з собою. Я так розжився: цілком сучасним телевізором, тостером, торшером і праскою. Все справне і в хорошому стані. Добув собі диван новіше і стільці на кухню.

Ще одне не зайве знати - збирати меблі в студентських поселеннях можна, але самим там жити я б не радив. Хоч воно й спокусливо, там здають дешево. Бо студенти – дуже галаслива публiка. А стiни в тих будинках, нiби з паперу зробленi, будете чути чи не кожне слово сусiдiв, а гучну музику - й поготiв".

Борис Яременко, Грінвілль, Південна Кароліна: "На їжі можна економити, але при цьому зовсім себе не обмежувати. Ми для себе вiдкрили Deal Mart – мiсцеву мережу продуктових крамниць, де майже все те саме, що в дорожчих супер-маркетах, але втричi-вп’ятеро дешевше. Чому? Бо сировi з плiснявою через тиждень закiнчиться термiн реалiзацiї, а на кавi трохи пошкодилася обгортка. Але якiсть – та сама добра, протермiнованого не бачив нi разу. Тут купував дiтям схiднi солодощi майже за копiйки, нам з дружиною – французькi паштети та екзотичнi соуси за чверть їхньої звичайної цiни. Все свiже! Впевнений, щось подiбне можна в iнших штатах знайти. Просто погуглiть bargain (discount) food in my area".