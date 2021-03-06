Де українці працювали в "епоху пандемії": названа найпопулярніша країна

"У Польщі наші громадяни намагаються продовжити їздити та, можливо, через COVID-19 теж, тому що ми бачимо, що крім хорошої зарплати, у Польщі більш зрозуміла політика з вакцинацією, більш якісна вакцина. Тому за підсумками 2020 року трудові мігранти надіслали з Польщі в Україну не менше грошей, ніж у 2019 році. Якщо врахувати, що у нас було два місяці локдауна і люди не могли виїхати, можна зробити логічний висновок, що восени люди їхали частіше", – сказала вона.

За даними експерта, в лютому 2020 року (до оголошення про початок пандемії) було зареєстровано на 35 тисяч менше трудових мігрантів.

"Тому, поки не відкриті Канада і США, Польща має попит", – додає експерт.

На думку фахівця, ситуація з роботою за кордоном змінюється залежно від країни. Часто умови та ймовірність працевлаштування залежать і від посередників.

"Ситуація міняється дуже часто і залежить від посередників, які або можуть допомогти з працевлаштуванням у Північній Європі, чи ні. На жаль, у нас і в хороші роки Північна Європа не входила в десятку популярних. Якщо говорити про інші популярні країни, то Чехія так-сяк, тому що змінюються обставини та прикордонний наш трудовий туризм, який не завжди враховується як трудова міграція", – сказала вона.