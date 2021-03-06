Где украинцы работали в "эпоху пандемии": названа самая популярная страна

"В Польшу наши граждане пытаются продолжить ездить и, возможно, из-за COVID-19 тоже, потому что мы видим, что кроме хорошей зарплаты, в Польше более понятна политика с вакцинацией, более качественная вакцина. Поэтому по итогам 2020 года трудовые мигранты прислали из Польши в Украину не меньше денег, чем в 2019 году. Если учесть, что у нас было два месяца локдауна и люди не могли выехать, можно сделать логичный вывод, что осенью люди ехали чаще", – сказала она.

По данным эксперта, в феврале 2020 года (до объявления о начале пандемии) было зарегистрировано на 35 тысяч меньше трудовых мигрантов.

"Поэтому, пока не открыты Канада и США, Польша пользуется спросом", – добавляет эксперт.

По мнению специалиста, ситуация с работой за границей меняется в зависимости от страны. Часто условия и вероятность трудоустройства зависят и от посредников.

"Ситуация меняется очень часто и зависит от посредников, которые или могут помочь с трудоустройством в Северной Европе, или нет. К сожалению, у нас и в хорошие годы Северная Европа не входила в десятку популярных. Если говорить о других популярных странах, то Чехия так-сяк, потому что меняются обстоятельства и пограничный наш трудовой туризм, который не всегда учитывается как трудовая миграция", – сказала она.