Українці перевірили на нітрати перші кавуни: результат викликав шок

Результат перевірки перших кавунів на нітрати шокував українців. На такий експеримент зважилися жителі Мелітополя, які виміряли рівень небезпечних речовин в імпортній ягоді.
Що показав тестер, і чим загрожує отруєння нітратами - читайте нижче в нашому матеріалі.
"Ось чому в середині липня не варто купувати кавуни. Через три тижні почнеться сезон і завезуть нормальні, потерпіть", - підписані кадри з місцевого Telegram-каналу.
Нітрат-тестер при нормі 60 мг/кг показав цифру 990 мг/кг, що вище в 16,5 разів.
Відео: перевірка перших кавунів на нітрати викликала шок (t.me/melitopolgram)
Фахівці кажуть, що ознаки отруєння нітратами з'являються через 4-6 годин, це:
Це говорить про те, що в ваш організм потрапили азотні сполуки.
Раніше ми писали, що на ринках вже можна знайти вітчизняні кавуни з Херсона, але ціна на них як і раніше кусається. Якщо імпортний коштував 50 грн за кілограм, то за вітчизняний просять 15-35.
Також лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти кавуни і чому ягода протипоказана.