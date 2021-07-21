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Українці перевірили на нітрати перші кавуни: результат викликав шок

Автор: Світлана Мащенко

Результат перевірки перших кавунів на нітрати шокував українців. На такий експеримент зважилися жителі Мелітополя, які виміряли рівень небезпечних речовин в імпортній ягоді.

Що показав тестер, і чим загрожує отруєння нітратами - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Ось чому в середині липня не варто купувати кавуни. Через три тижні почнеться сезон і завезуть нормальні, потерпіть", - підписані кадри з місцевого Telegram-каналу.

Нітрат-тестер при нормі 60 мг/кг показав цифру 990 мг/кг, що вище в 16,5 разів.

Відео: перевірка перших кавунів на нітрати викликала шок (t.me/melitopolgram)

Що робити при отруєнні нітратами, і які симптоми

Фахівці кажуть, що ознаки отруєння нітратами з'являються через 4-6 годин, це:

  • симптоми отруєння: нудота, сильне слиновиділення, блювота;
  • пронос, загальна слабкість, запаморочення, порушення координації рухів аж до втрати свідомості.

Це говорить про те, що в ваш організм потрапили азотні сполуки.

Раніше ми писали, що на ринках вже можна знайти вітчизняні кавуни з Херсона, але ціна на них як і раніше кусається. Якщо імпортний коштував 50 грн за кілограм, то за вітчизняний просять 15-35.

Також лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти кавуни і чому ягода протипоказана.

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