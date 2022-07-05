Українці просять присвоїти звання Героя України посмертно Олексію Чубашеву: як підписати петицію

"Прошу розглянути питання про присвоєння Чубашеву Олексію українському журналісту, капітану Збройних сил України-звання Герой України, посмертно", - таку петицію зареєстрував на сайті президента Богдан Бредун.

На цей момент зібрано майже половина необхідних голосів з необхідних для розгляду - 13103 з 25000. Час на збір підписів ще є.

Що відомо про Олексія Чубашева

Олексій-військовий журналіст, учасник АТО. Закінчив факультет військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченка.

У 2015 році відправився в АТО. Відомий як автор програми "Рекрут UA", колишній керівник "Армія FM" і Військового Телебачення України.

Його програми зробили величезний внесок у популяризацію служби в ЗСУ та підвищення іміджу української армії. 28 лютого 2021 він був звільнений у запас.

Фото: Олексій Чубашев (facebook.com/chubashev)

24 лютого 2022 року Чубашев повернувся до лав Збройних сил України через російське вторгнення.

10 червня Олексій Чубашев загинув. У нього залишилася дружина і син, який народився в березні цього року.

"Щоб перемогти, потрібно стільки роботи зробити, що ого-го. І, якщо, після у вас залишиться енергія на ще щось, то займіться саморозвитком. Вчити не перевчити", - писав Олексій Чубашев.

Підписати петицію про присвоєння Олексію Чубашеву звання Героя України можна за цим посиланням.