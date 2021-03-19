Українці отримали мільйонний штраф за "євробляху": що кажуть на митниці

Постанову про космічні штрафи вже затвердили у Дніпровській митній службі. Пара з Дніпра, яка придбала автомобіль за 700 доларів ще два роки тому, за їх словами, майже не користувалася транспортним засобом. Тому подружжя дуже здивувалося, коли отримало два півмільйонних штрафи.

"20-річну машину Павло Чубат придбав два роки тому. Купив в Україні просто з рук за 700 доларів. Операцію не оформляли, тому на руки чоловік отримав купчу, довіреність і довідку про зняття з обліку в Литві. Автомобілем майже не користувався, адже чекав можливості узаконити купівлю", - йдеться в повідомленні.

З гаража Павло виїжджав лічені рази. Втім, цього вистачило: і його, і дружину за дрібні порушення патрульні зупиняли. Копи передали дані про водіїв в Митну службу. Тому на початку лютого Павло отримав протокол за їзду на нерозмитненій машині й несплату митного збору.

Аналогічний документ за ту ж машину прийшов і його дружині. Загалом сім'я Павла повинна державі більше мільйона гривень. Іномарка ввезена тимчасово, всі дозволені терміни давно вичерпані - звідси й штрафи на обох осіб, що керували неузаконеним автомобілем, пояснюють митники.

"Тимчасово ввезені транспортні засоби можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби. Такі транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані або передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам", - відзначили в митниці.

Втім, пару обурює те, що оштрафували їх навіть не проводячи експертного огляду машини.