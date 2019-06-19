Українці почнуть вимирати: в ООН дали невтішний прогноз

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

В ООН розповіли, що буде з українцями через 30 років

Населення України з урахуванням окупованого Криму через 30 років скоротиться на 19,9%. Про це свідчать дані нового звіту ООН.

Повідомляється, що до 2030 року населення України скоротиться до 40,88 млн осіб, а до 2050 року - до 35,22 млн осіб. За даними ООН, в даний час чисельність населення України становить 43,99 млн осіб.

Експерти вважають, що протягом 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд людей до 9,7 млрд, але при цьому чисельність скоротиться як мінімум на 1% в 55 країнах.

У звіті також є дані, що кожна 6 особа буде старше 65 років. Зараз старше 65 років кожен 11-й чоловік. При цьому чверть населення Європи може бути старше 65 років.

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Також очікується, що з роками збільшиться тривалість життя людей - від 64,2 років у 1990 році до 77,1 року в 2050 році. Але у бідних країнах цей показник буде відставати.

За даними ООН, до кінця 21-го століття на Землі буде жити приблизно 11 млрд людей. При цьому в Україні до кінця століття очікується зменшення кількості населення до 24,4 млн чоловік.

Аналітики також зазначили, що зменшення чисельності населення також чекає Латвію, Литву, Болгарію, Україну і острови Уолліс і Футуна.

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики, населення України з початку 2019 року зменшилася ще на 100 тисяч.

Раніше повідомлялося про те, що МВФ дав прогноз про кількість населення України через шість років.