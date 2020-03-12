Українці можуть взяти відпустку на період карантину: що потрібно знати

Карантин в Україні через поширення коронавіруса у світі запроваджено з 12 березня по 3 квітня, і в зазначений період Кабмін розпорядився закрити всі навчальні заклади незалежно від форми власності та сфери управління.

Таким чином, дітей відправляють на вимушені канікули на три тижні, і перед деякими батьками постає питання - хто зможе простежити за дитиною вдома, якщо роботу ніхто не відміняв.

Українці, які бажають на період карантину піти у відпустку і залишатися з дітьми в цей час, можуть написати відповідну заяву. Які потрібні документи і який алгоритм дій?

Хто може скористатися таким правом

За законом, відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку матері або іншій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.

Під карантином, зазначають у журналі "Кадровик", маються на увазі адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. У тому числі й нового китайського коронавіруса COVID 19.

Право на відпустку на період оголошення карантину (без збереження зарплати) мають:

мати;

батько;

бабуся;

дідусь;

інші родичі, які фактично доглядають за дитиною;

особа, яка усиновила дитину;

особа, яка взяла під опіку дитину;

один з прийомних батьків;

один з батьків-вихователів.

Процедура надання відпустки

Період, на який оголошено карантин, має бути підтверджений документально, тому важливо взяти довідки з навчальних закладів (про карантин) або копії наказів про призупинення навчального процесу.

До заяви про відпустку на період карантину потрібно додати копію свідоцтва про народження дитини та документ, який посвідчує відповідний статус працівника (заява працівника про надання відпустки без збереження заробітної плати на період оголошення карантину).

Ознайомившись із заявою та документами роботодавець зобов'язаний видати наказ (розпорядження) про надання такої відпустки.

Як свідчить пункт 3-1 частини 1 статті 25 Закону № 504 "Про відпустки", відпустка без збереження заробітної плати надається на період оголошення карантину на відповідній території. Оскільки весь період карантину може тривати кілька тижнів і за потреби може продовжуватися та запроваджуватися кілька разів протягом року, така відпустка може бути продовжена та надаватися стільки разів, скільки впродовж року буде відповідних подій.

У Мінсоцполітики України роз'яснювали, що роботодавці за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників, зокрема, інші види оплачуваних відпусток або відпустки більшої тривалості, ніж встановлено законодавством, на умовах, визначених у колективному договорі

Альтернативні варіанти для працівника і роботодавця

Крім відпустки батьки дітей до 14 років на період оголошення карантину можуть скористатися іншими правами і гарантіями, а саме:

Як взяти відпустку на роботі на період карантину та для догляду за дитиною (Фото: скрін kadrovik.ua)

Нагадаємо, що працівник також не позбавлений права укладати трудові договори про роботу на дому із дотриманням норм законодавства.

Раніше ми писали про те, що в Україні за відмову від медогляду і порушення карантину громадянам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.