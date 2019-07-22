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Українці можуть отримати допомогу в разі домашнього насильства: подробиці

STYLERЖиття    22.07.2019 - 20:40
Українці можуть отримати допомогу в разі домашнього насильства: подробиці
Домашнє насильство (фото: колаж РБК-Україна)

Жителі України можуть звернутися за безкоштовною допомогою до сімейних радників

В Україні з'явилися сімейні радники - волонтери, що виконують роль посередників між жертвою насильства та органами влади. Це новий проект під патронатом Міністерства юстиції, який почав працювати восени минулого року.

Для сімейних радників організовуються спеціальні тренінги, на яких їх навчають усіх тонкощів, які їм знадобляться для допомоги жертвам домашнього насильства.

В завдання радників входить спілкування з жертвами насильства, посередництво між потерпілим і владою, а також розробка алгоритму дій захисту. Наприклад, сімейні радники можуть допомогти добитися виплати аліментів або захиститися від домашніх побоїв у правовому полі.

Сімейні радники будуть поширюють інформацію про систему безоплатної правової допомоги, радять громадянам, куди слід звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою.

Українці можуть отримати допомогу в разі домашнього насильства: подробиці

Домашнє насильство (ілюстративне фото: thetrace.org)

Варто зазначити, що сімейні радники працюють у Сумах, Луцьку, Харкові, Києві, Одесі, Львові, Миколаєві та Рівному. Вони співпрацюють з фахівцями системи БПД, державної виконавчої служби Мін'юсту, Міністерства соціальної політики, Національної поліції, психологами, представниками громадських організацій.

Одна з причин впровадження такого проекту - це те, що жертви домашнього насильства дуже рідко звертаються в поліцію. З 1 мільйона постраждалих в правоохоронні органи заявляють тільки 100 тисяч чоловік, тобто кожен десятий.

Українці можуть отримати допомогу в разі домашнього насильства: подробиці

Домашнє насильство (ілюстративне фото: thetrace.org)

"Наші сімейні радниці не тільки будуть приймати громадян двічі на тиждень у місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги, але і брати участь у спільних виїздах до жителів територіальних громад з фахівцями системи БПД", - розповіла директор Регіонального центру з надання БВПД в Сумській області Олена Демченко.

Нагадаємо, що в Дніпрі батько бив 12-річного сина-інваліда і забирав у неї пенсію.

Раніше повідомлялося про те, що Уляна Супрун розповіла, як не стати жертвою домашнього насильства і куди звертатися у випадку інциденту.

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