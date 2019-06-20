Як не стати жертвою домашнього насильства: що робити і куди звертатися

Ілюстративне фото (thetrace.org)

За домашнє насильство загрожує кримінальне покарання

Уляна Супрун розповіла про домашнє насильство і зазначила, що МОЗ України затвердив наказ, яким вперше в нашій країні запроваджується системний підхід щодо виявлення і надання медичної допомоги постраждалим. В.о. глави відомства нагадала у своєму Facebook, що цього рокуі в Україні набув чинності закон, який визначає види домашнього насильства та встановлює відповідальність за його скоєння.

Так, були визначені чіткі механізми для залучення кривдників до відповідальності, і відзначено обов'язок держави захищати жертв, особливо дітей.

Супрун навела статистику жертв домашнього насильства - це 1,4 мільйона загиблих у всьому світі. У 2018 році у Найполіцію України надійшло 115,5 тисяч заяв і повідомлень про домашнє насильство.

"Жертвами також стають діти - це представляє серйозну загрозу для їх здоров'я і може призвести до негативних наслідків у дорослому житті", - зазначила вона.

Супрун повідомила, що наказ МОЗ щодо цієї проблеми містить алгоритми дій медиків і пацієнтів у разі сексуального, фізичного чи психологічного насильства.

Ілюстративне фото: thetrace.org

Медики у разі виявлення ознак насильства повинні:

знайти можливість поговорити віч-на-віч з постраждалим/постраждалою, уважно вислухати, але не змушувати говорити;

говорити із постраждалим спокійно, встановити довірливий контакт;

пояснити, що закон захищає жертв домашнього насильства та розповісти, де можна отримати психологічну та юридичну допомогу;

якщо мова йде про дитину, подбати про її безпеку і нормалізацію її емоційного стану;

проводити обстеження і лікування без дискримінації за будь-якою ознакою, перед тим отримавши усвідомлену згоду на обстеження;

інформувати людини (або її законного представника - якщо представник не є кривдником) про права, заходи і соціальні послуги, якими може скористатися потерпіла особа;

протягом доби заклад охорони здоров'я інформує Нацполіцію України, а в разі виявлення пошкоджень у дитини - також службу у справах дітей

"Людина, постраждала від насильства або її законний представник, обов'язково має надати згоду на медичне втручання. Винятком є лише пряма загроза життю - у такому випадку згода пацієнта не є обов'язковою", - розповіла Супрун.

Також вона наголосила на важливості пам'ятати, що про домашнє насильство можуть свідчити не тільки клінічні симптоми, але й типи поведінки - агресивність, напади люті, схильність до руйнації, знищення, уповільнене мовлення, нездатність до навчання, відсутність знань, відомих дітям відповідного віку (наприклад, невміння читати, писати та рахувати), тривожність.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун заявила, що медпрацівники проходитимуть професійну тематичну підготовку, щоб проводити обстеження та надавати медичну допомогу постраждалим від домашнього насильства, а студенти-медики також тепер вивчатимуть питання запобігання та протидії домашньому насильству - відповідні теми повинні внести у навчальні плани та освітні програми

Також в.о. глави МОЗ розповіла, що робити людині, яка постраждала від домашнього насильства:

в екстреній ситуації дзвонити у поліцію (102) або викликати швидку допомогу (103);

можна звернутися до мобільних бригада психологічної допомоги;

за необхідності - звернутися за медичною допомогою в найближчий заклад охорони здоров'я;

пройти обстеження і отримати підтримку - лікар повідомить про результати обстеження, про можливі варіанти лікування, а також розповість про права, заходи і соцпослуги;

пройти лікування, яке відбувається лише за згодою пацієнта або його законного представника

Супрун наголосила, що будь-який прояв насильства може мати жахливі наслідки.

"Насильство принижує честь та гідність людини, може зашкодити психічному або тілесному здоров’ю. Пам'ятайте, що перший крок, щоби зупинити це - не боятись відверто говорити, шукати підтримки та фахової допомоги", - написала вона.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Як повідомлялося раніше, нещодавно Кабмін схвалив концепцію програми з протидії домашньому насильству. Новий реєстр буде закритим. Правозахисники побоюються, що персональна інформація, до якої матимуть доступ тисячі чиновників, у разі її витоку може обернутися негативними наслідками як для жертви, так і для правопорушників.

Також ми писали про те, що завдяки новому закону про протидію сімейному насильству у Львівській області вперше в нашій країні піде під суд чоловік, який систематично знущався над своєю дружиною.