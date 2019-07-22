Украинцы могут получить помощь в случае домашнего насилия: подробности

Домашнее насилие (фото: коллаж РБК-Украина)

Жители Украины могут обратиться за бесплатной помощью к семейным советникам

В Украине появились семейные советники - волонтеры, выполняющие роль посредников между жертвой насилия и органами власти. Это новый проект под патронатом Министерства юстиции, который начал работать осенью прошлого года.

Для семейных советников организовываются специальные тренинги, на которых их обучают всем тонкостям, которые им понадобятся для помощи жертвам домашнего насилия.

В задачу советников входит общение с жертвами насилия, посредничество межу пострадавшим и властью, а также разработка алгоритма действий защиты. К примеру, семейные советники могут помочь добиться выплаты алиментов или защититься от домашних побоев в правовом поле.

Семейные советники распространяют информацию о системе бесплатной правовой помощи, советуют гражданам, куда следует обратиться за квалифицированной юридической помощью.

Домашнее насилие (иллюстративное фото: thetrace.org)

Стоит отметить, что семейные советники работают в Сумах, Луцке, Харькове, Киеве, Одессе, Львове, Николаеве и Ровно. Они сотрудничают со специалистами системы БПД, государственной исполнительной службы Минюста, Министерства социальной политики, Национальной полиции, психологами, представителями общественных организаций.

Одна из причин внедрения такого проекта - это то, что жертвы домашнего насилия очень редко обращаются в полицию. Из 1 миллиона пострадавших в правоохранительные органы заявляют только 100 тысяч человек, то есть каждый десятый.

Домашнее насилие (иллюстративное фото: thetrace.org)

"Наши семейные советницы не только будут принимать граждан дважды в неделю в местном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, но и участвовать в совместных выездах к жителям территориальных общин со специалистами системы БПД", - рассказала директор Регионального центра по предоставлению БВПД в Сумской области Елена Демченко.

Напомним, что в Днепре отец избивал 12-летнего сына-инвалида и забирал у него пенсию.

Ранее сообщалось о том, что Уляна Супрун рассказала, как не стать жертвой домашнего насилия и куда обращаться в случае инцидента.