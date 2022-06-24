Українці можуть отримати від 5 до 30 тисяч євро допомоги: покрокова інструкція

Хто має право звернутися до ЄСПЛ

Право на звернення до ЄСПЛ щодо компенсації має кожен постраждалий від російської агресії українець.

Для цього потрібно встигнути подати заяву протягом 4 місяців з моменту порушення своїх прав, але не пізніше 16 січня 2023 року.

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Оформлення заяву вже доступно в онлайн-форматі через відповідну електронну систему https://espl.com.ua

Що є підставою для подання заяви

Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ:

загибель родича,

зруйноване житло,

поранення,

незаконне позбавлення волі,

катування,

зґвалтування,

насильницьке зникнення людини.

Щоб подати позов до ЄСПЛ потрібно:

заповніть форму на сайті,

завантажте заяву,

перевірте і підпишіть документи,

роздрукуйте і відправте заяву в найближчому відділенні Укрпошти.

При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку потрібно наклеїти на упаковану відправку у відділенні (поштові послуги для відправника - безплатні). Система містить всі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

Подача заяви на сайті - як створити

1. Потрібно вказати свій номер телефону для реєстрації в системі. Тоді по СМС прийде повідомлення з кодом.



2. Після цього можна створити заявку - натисніть на "Нова заява".

3. Крім створення нової заяви, можна також переглянути та відредагувати вже створені, а також перевірити адресу відправки та трекінговий номер Укрпошти.

Складання анкети та заяви відбувається по 8 кроках.

Скільки часу ЄСПЛ розглядатиме заявку

Термін розгляду заяви може становити від 1 року. Зазначається, що ймовірність отримання компенсації - висока.

Як довго очікувати рішення ЄСПЛ

Зазвичай в Європейському суді з прав людини справи розглядаються довго (встановлених термінів немає), особливо в контексті міжнародних збройних конфліктів. Ймовірно, рішення по індивідуальній справі щодо порушень, які мали місце під час російського вторгнення в 2022 році, потрібно буде очікувати від 5 років і більше.

Чому саме зараз важливо звертатися до ЄСПЛ

Важливість поспішити з поданням заяви до ЄСПЛ пояснюється технічною стороною, враховуючи обмежений термін звернення до суду, який становить 4 місяці. Звернемо увагу, що стосовно скарг проти РФ, ЄСПЛ має повноваження розглядати відповідні заяви щодо події, які трапилися до 16 вересня 2022 року.

Як відстежити прогрес у справі

Стадію виробництва можна відстежувати на спеціальному сайті за індивідуальним номером, присвоєним вашій скарзі. Спочатку ви отримаєте лист від ЄСПЛ, який підтвердить, що ваша скарга зареєстрована. ЄСПЛ повідомить позивача про прийняте рішення поштою.

Фото: скрін app.echr.coe.int

Яка вартість звернення до ЄСПЛ

Процедура розгляду справи Судом - безплатна, і жодних судових зборів за це не встановлено. При цьому на заявника покладаються витрати технічного характеру, тобто на поштові послуги, друк тощо.

Формуляр

Ознайомтеся з заміткою для заповнення формуляра, яка містить детальну покрокову інструкцію щодо заповнення кожного пункту скарги.

Для отримання консультації можна звернутися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у своєму місті: https://helsinki.org.ua/advice-centres/