Українці можуть отримати від 5 до 30 тисяч євро допомоги: покрокова інструкція

В Україні громадяни, які постраждали від російського вторгнення і війни, можуть отримати компенсаційні виплати від 5 тисяч до 30 тисяч євро, звернувшись із заявою до Європейського суду з прав людини.
Яка процедура і терміни подачі заявки, хто має право на компенсацію і покрокова інструкція - в матеріалі Styler нижче.
Право на звернення до ЄСПЛ щодо компенсації має кожен постраждалий від російської агресії українець.
Для цього потрібно встигнути подати заяву протягом 4 місяців з моменту порушення своїх прав, але не пізніше 16 січня 2023 року.
Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.
Оформлення заяву вже доступно в онлайн-форматі через відповідну електронну систему https://espl.com.ua
Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ:
При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку потрібно наклеїти на упаковану відправку у відділенні (поштові послуги для відправника - безплатні). Система містить всі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.
1. Потрібно вказати свій номер телефону для реєстрації в системі. Тоді по СМС прийде повідомлення з кодом.
2. Після цього можна створити заявку - натисніть на "Нова заява".
3. Крім створення нової заяви, можна також переглянути та відредагувати вже створені, а також перевірити адресу відправки та трекінговий номер Укрпошти.
Складання анкети та заяви відбувається по 8 кроках.
Термін розгляду заяви може становити від 1 року. Зазначається, що ймовірність отримання компенсації - висока.
Зазвичай в Європейському суді з прав людини справи розглядаються довго (встановлених термінів немає), особливо в контексті міжнародних збройних конфліктів. Ймовірно, рішення по індивідуальній справі щодо порушень, які мали місце під час російського вторгнення в 2022 році, потрібно буде очікувати від 5 років і більше.
Важливість поспішити з поданням заяви до ЄСПЛ пояснюється технічною стороною, враховуючи обмежений термін звернення до суду, який становить 4 місяці. Звернемо увагу, що стосовно скарг проти РФ, ЄСПЛ має повноваження розглядати відповідні заяви щодо події, які трапилися до 16 вересня 2022 року.
Стадію виробництва можна відстежувати на спеціальному сайті за індивідуальним номером, присвоєним вашій скарзі. Спочатку ви отримаєте лист від ЄСПЛ, який підтвердить, що ваша скарга зареєстрована. ЄСПЛ повідомить позивача про прийняте рішення поштою.
Фото: скрін app.echr.coe.int
Процедура розгляду справи Судом - безплатна, і жодних судових зборів за це не встановлено. При цьому на заявника покладаються витрати технічного характеру, тобто на поштові послуги, друк тощо.
Ознайомтеся з заміткою для заповнення формуляра, яка містить детальну покрокову інструкцію щодо заповнення кожного пункту скарги.
Для отримання консультації можна звернутися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у своєму місті: https://helsinki.org.ua/advice-centres/
Нагадаємо, що Кабмін створив комісію, яка буде найматися аудитом збитків, завданих внаслідок військової агресії РФ.
Також ми писали, що раніше юристи розповіли про компенсації при призупиненні трудових відносин, коли українці залишаються без зарплат і без стажу через війну.