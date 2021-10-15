Українці можуть не платити за комуналку: що для цього потрібно

Як довести, що ви не мешкали у квартирі

Так, не платити за комунальні послуги, коли ви не жили в квартирі можливо. Однак, це можливо, якщо споживачі не більше 30 днів не користуються комунальними послугами в житловому приміщенні або іншому об'єкті, де не встановлені лічильники. Тому те, що людини не було вдома, потрібно підтвердити документально.

Однак, важливо, що за теплопостачання все одно доведеться заплатити.

Довести це можна довідкою, виданою на підставі акта, який підписали не менше трьох сусідів.

Також, якщо людина зареєстрована, але не проживає за адресою реєстрації, їй варто підтвердити це відповідною довідкою. Вона повинна підтверджувати місцеперебування людини в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання і т.д.