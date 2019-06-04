Українці масово нехтують ременями безпеки: що загрожує порушникам

Колаж РБК-Україна

Порушникам загрожують штрафи

Останнім часом водії все частіше нехтують ременями безпеки, що сприяє збільшенню аварій на дорогах. Чому українці не пристібаються і як з цим боротися розповіли експерти, передає "Сьогодні".

В Україні хочуть збільшити штрафи за непристібнутий ремінь безпеки, оскільки більшість водіїв та пасажирів ігнорують це правило. Так, Віталій Стельмах згадує, як ледь не позбувся життя і застерігає інших водіїв.

"Був дуже потужний удар. Ремінь безпеки зафіксувався і зафіксував мене, навіть залишився слід на тілі. Якщо б не було ременя, я просто вибив би лобове скло", - згадує Віталій.

Практично 80% водіїв в Україні ніколи не пристібаються, і, найчастіше, саме лінь є головною причиною. Однак ремінь безпеки вдвічі зменшує ризик загинути під час лобового зіткнення.

В Європі непристібнутий ремінь обійдеться пасажиру і водієві в сотню євро. Подібну практику хочуть спробувати і в Україні. "У першу чергу, звичайно, маленький штраф - 51 гривня. По‑друге, поліцейським бракує інструментів, щоб залучати водіїв за непристібнутий ремінь", - каже експерт з публічної безпеки Олексій Павловський.

Відео: YouTube/Сьогодні)

Нагадаємо, у трагічній ДТП, яка сталася 30 травня під Тернополем, загинули четверо співробітників "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що через фігурантки смертельного ДТП у Харкові Олени Зайцевої знову постраждали люди.